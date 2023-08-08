США планують оголосити про новий пакет допомоги Україні

Білий дім оголосить про виділення Україні нової зброї на суму 200 мільйонів доларів США вже у вівторок, коли почнеться розподілення коштів на суму 6,2 мільярда доларів, які виявилися “зайвими” після бухгалтерської помилки Пентагону.

Про це пише Reuters, посилаючись на держпредставників США.

Видання пише, що оскільки Україні постійно потрібна зброя, яку можна доставити зі складів США у найкоротші терміни, то облікова помилка пішла на користь Києву, тому що тепер США зможуть надіслати більше обладнання.

Очікуване у вівторок оголошення про 200 мільйонів доларів США стане першим траншем із "помилкових" коштів у 6,2 мільярда доларів.

Згідно з повідомленням, ці кошти мають важливе значення, оскільки вони являють собою останній пакет із раніше дозволених Конгресом 25,5 мільярдів доларів США, які адміністрація може використати для доставки зброї зі складів США у разі надзвичайної ситуації, заявили офіційні особи США.

Звідки взялися "зайві" кошти

У травні Пентагон оголосив, що помилково присвоїв американській зброї, надісланій до Києва, більшу, ніж гарантована, вартість, коли персонал, при заповненні документів використав термін "вартість заміни" замість "знеціненої вартості", щоб звести в таблицю боєприпаси, ракети та інше обладнання вартістю мільярди доларів.

Проведений аудит військової допомоги Україні з боку США виявив розбіжність у розмірі 6,2 мільярда доларів між оцінною та фактичною вартістю наданого обладнання.

Остаточний розрахунок бухгалтерської помилки значно перевищує попередні оцінки Пентагону в травні, коли він вперше виявив прорахунок у 3 мільярди доларів.

Нагадаємо, 13 червня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Києву на $325 млн для "задоволення критичних потреб України" в сфері безпеки та оборони.

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