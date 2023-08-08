США планируют объявить о новом пакете помощи Украине

Белый дом объявит о выделении Украине нового оружия на сумму 200 миллионов долларов США уже во вторник, когда начнется распределение средств на сумму 6,2 миллиарда долларов, которые оказались "лишними" после бухгалтерской ошибки Пентагона.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на госпредставителей США.

Издание пишет, что поскольку Украине постоянно нужно оружие, которое можно доставить со складов США в кратчайшие сроки, то учетная ошибка пошла на пользу Киеву, потому что теперь США смогут отправить больше оборудования.

Ожидаемое во вторник объявление о 200 миллионах долларов США станет первым траншем из "ложных" средств в 6,2 миллиарда долларов.

Согласно сообщению, эти средства имеют важное значение, поскольку они представляют собой последний пакет из ранее разрешенных Конгрессом 25,5 миллиарда долларов США, которые администрация может использовать для доставки оружия из складов США в случае чрезвычайной ситуации, заявили официальные лица США.

Откуда взялись "лишние" средства

В мае Пентагон объявил, что ошибочно присвоил американскому оружию, присланному в Киев, большую, чем гарантированная стоимость, когда персонал, при заполнении документов использовал термин "стоимость замены" вместо "обесцененной стоимости", чтобы свести в таблицу боеприпасы, ракеты и другое оборудование. стоимостью миллиарды долларов.

Проведенный аудит военной помощи Украине со стороны США выявил расхождение в размере 6,2 миллиарда долларов между оценочной и фактической стоимостью оборудования.

Окончательный расчет бухгалтерской ошибки значительно превышает предварительные оценки Пентагона в мае, когда он впервые обнаружил просчет в 3 миллиарда долларов.

Напомним, 13 июня Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на $325 млн для "удовлетворения критических потребностей Украины" в сфере безопасности и обороны.

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