В США работают над выделением Украине дополнительного финансирования

Администрация Байдена работает над запросом на дополнительное финансирование для Украины, который, вероятно, будет готов к рассмотрению Конгрессом этой осенью, заявил в понедельник начальник отдела закупок армии Даг Буш.

Об этом сообщает CNN

По словам Буша, администрация работает над пакетом, который должен рассмотреть Конгресс этой осенью, но все детали должны быть определены Управлением бюджета.

"Я думаю, что у нас будет очень веские аргументы и, надеюсь, заручимся поддержкой Конгресса для продолжения финансирования, в частности для увеличения производства боеприпасов и покупки боеприпасов для поддержки Украины", - сказал он.

Ранее CNN сообщал, что Белый дом не планирует просить Конгресс о финансировании новой Украины до конца финансового года в конце сентября, противопоставляя чиновников администрации некоторым законодателям и сотрудникам Конгресса, обеспокоенным тем, что средства могут закончиться к середине - лето.

Издание пишет, что такой нехватки финансирования, похоже, не произошло, главным образом потому, что Пентагон ранее переоценил сумму, которую он потратил на оружие для Украины, в 6,2 миллиарда долларов.

Отмечается, что в декабре Конгресс одобрил запрос администрации на дополнительные 48 миллиардов долларов на помощь в вооружении Украины и борьбу с пандемией Covid-19, из которых 36 миллиардов было выделено специально для Украины.

Дополнительное финансирование должно было продолжаться до 30 сентября 2023 года. В прошлом году администрация четырежды спрашивала такое дополнительное финансирование, чтобы помочь Украине: в марте, мае, сентябре и декабре.

Помощь от США

В июне стало известно, что Соединенные Штаты при поддержке Конгресса предоставят Украине более $1,3 млрд. дополнительной помощи для восстановления.

Еще $657 млн. от США пойдут на восстановление инфраструктуры и решение проблем с логистикой.

Весной сообщалось, что Украина получит $4,9 млрд. бюджетной поддержки от США. В общей сложности, Соединенные Штаты предоставили правительству Украины $18 млрд помощи через механизмы Всемирного банка.

В целом с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Соединенные Штаты предоставили Украине помощь на общую сумму более 60 миллиардов долларов, что значительно больше, чем получили в 2022-2023 годах любые другие союзники США.

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