Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает удвоение финансовой поддержки Украины лучшим способом помочь мировой экономике.

Об этом сообщает французское информационное агентство AFP, передает издание The Guardian.

"Ключевым приоритетом является удвоение нашей поддержки Украины в ее защите от России", - сказала Йеллен, выступая на полях саммита министров финансов G20 в Индии.

Министр пояснила, что после визита в Киев она собственными глазами увидела "большую пользу", которую принесла иностранная помощь как гражданским, так и военным.

"Прекращение этой войны является прежде всего моральным императивом. Но это тоже лучшее, что мы можем сделать для глобальной экономики", — добавила Еллен.

Еще одной из главных целей Вашингтона является борьба с попытками России избежать санкций Запада.

Ранее в правительстве констатировали, что стабильная финансовая помощь США и ЕС обеспечивает регулярную выплату зарплат и пенсий в Украине. Без этих денег украинцы могли бы недополучать такие выплаты.