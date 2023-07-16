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Мінфін США назвав допомогу Україні найкращим стимулом для світової економіки: чому там так вважають
Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що вважає подвоєння фінансової підтримки України найкращим способом допомоги світовій економіці.
Про це повідомляє французька інформаційна агенція AFP, передає видання The Guardian.
"Ключовим пріоритетом є подвоєння нашої підтримки України в її захисті від Росії", — сказала Йеллен, виступаючи на полях саміту міністрів фінансів G20 в Індії.
Міністерка пояснила, що після візиту до Києва вона на власні очі побачила "велику користь", яку принесла іноземна допомога як цивільним, так і військовим.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Припинення цієї війни є перш за все моральним імперативом. Але це також найкраще, що ми можемо зробити для глобальної економіки", — додала Єллен.
Ще однією з "головних цілей" Вашингтона є "боротьба зі спробами Росії уникнути наших санкцій".
Раніше в уряді констатували, що стабільна фінансова допомога США та ЄС забезпечує регулярну виплату зарплат і пенсій в Україні. Без цих грошей українці могли б недоотримувати такі виплати.