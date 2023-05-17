В ООН посчитали, сколько Украине нужно средств на восстановление

411 млрд долл. Украине понадобятся для восстановления инфраструктуры, пострадавшей от российской агрессии. Такие расчеты ООН опубликовала в докладе "Мировая экономическая ситуация и ее перспективы".

Организация объединенных наций подчеркнула, что в 2022 году Украина потеряла часть своих промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры, в частности. из-за этого экономика страны сократилась на 29,1%.

"Долгосрочные перспективы зависят от продолжительности и интенсивности войны и способности страны профинансировать восстановление, оценочная стоимость которого повысилась до 411 млрд долларов", - отметили в ООН.

По прогнозам ООН, невзирая на внешнюю финансовую помощь, в 2023 году экономика в Украине будет находиться в стагнации.

Ранее ЕБРР оценил восстановление Украины в $250 миллиардов. В отчете отмечается, что только 29% вышедших из вооруженного конфликта экономик мира восстанавливают довоенный уровень ВВП в течение пяти лет.

Напомним, что Всемирный банк обновил оценку средств, которые понадобятся Украине для восстановления и реконструкции, до 411 млрд долларов.

В сентябре 2022 года учреждение сделало прогноз в 349 млрд долларов, исходя из ущерба, нанесенного Украине в течение трех месяцев полномасштабной агрессии России. Теперь учтен финансовый ущерб за год войны.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что в сумму причиненного ущерба и потребностей на восстановление пока не внесли данные о потерях инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях.

Отметим, в Гааге создадут специальный реестр разрушений, которые вызвала российская агрессия против Украины. Это необходимо для того, чтобы в будущем Украина получила компенсацию от России.