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В Гааге создадут реестр разрушений, причиненных Россией Украине
В Гааге создадут специальный реестр разрушений, вызванных российской агрессией против Украины. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - сообщило Интерфакс-Украина.
Создание реестра разрушений необходимо для того, чтобы в будущем Украина получила компенсацию от России.
“В Рейкьявике мы обсудим, как привлечь Россию к ответственности. Я поддерживаю создание трибунала, чтобы привести российские преступления агрессии в суд. Мы также решим о создании в Гааге реестра разрушений. Это будет первый шаг, но очень хороший по направлению российской компенсации", - сказала фон дер Ляйен.
В марте по итогам саммита лидеров ЕС Европейский Совет поддержал создание международного механизма для регистрации ущерба, нанесенного Украине Россией.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что Всемирный банк обновил оценку средств, которые понадобятся Украине для восстановления и реконструкции, до 411 млрд долларов.
В сентябре 2022 года учреждение сделало прогноз в 349 млрд долларов, исходя из ущерба, нанесенного Украине в течение трех месяцев полномасштабной агрессии России. Теперь учтен финансовый ущерб за год войны.
Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что в сумму причиненного ущерба и потребностей на восстановление пока не внесли данные о потерях инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях.