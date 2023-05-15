В Гааге создадут реестр разрушений, причиненных Россией Украине

В Гааге создадут специальный реестр разрушений, вызванных российской агрессией против Украины. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - сообщило Интерфакс-Украина.

Создание реестра разрушений необходимо для того, чтобы в будущем Украина получила компенсацию от России.

“В Рейкьявике мы обсудим, как привлечь Россию к ответственности. Я поддерживаю создание трибунала, чтобы привести российские преступления агрессии в суд. Мы также решим о создании в Гааге реестра разрушений. Это будет первый шаг, но очень хороший по направлению российской компенсации", - сказала фон дер Ляйен.

В марте по итогам саммита лидеров ЕС Европейский Совет поддержал создание международного механизма для регистрации ущерба, нанесенного Украине Россией.

Напомним, что Всемирный банк обновил оценку средств, которые понадобятся Украине для восстановления и реконструкции, до 411 млрд долларов.

В сентябре 2022 года учреждение сделало прогноз в 349 млрд долларов, исходя из ущерба, нанесенного Украине в течение трех месяцев полномасштабной агрессии России. Теперь учтен финансовый ущерб за год войны.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что в сумму причиненного ущерба и потребностей на восстановление пока не внесли данные о потерях инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях.