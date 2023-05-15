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У Гаазі створять реєстр руйнувань, які завдала Росія Україні

гаага реєстр компенсація росія урсула фон дер ляєн
У Гаазі створять реєстр руйнувань, які завдала Росія Україні. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Гаазі створять спеціальний реєстр руйнувань, які спричинила російська агресія проти України. Про це заявила президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн - повідомило Інтерфакс-Україна. 

Створення реєстру руйнувань необхідне для того, щоб в майбутньому Україна отримала компенсацію від Росії.

“У Рейк'явіку ми обговоримо, як притягнути Росію до відповідальності. Я підтримую створення трибуналу, щоб привести російські злочини агресії до суду. Ми також вирішимо щодо створення в Гаазі реєстру руйнувань. Це буде перший крок, але дуже хороший у напрямі російської компенсації", - сказала фон дер Ляєн. 

В березні за підсумками саміту лідерів ЄС Європейська Рада підтримала створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Україні Росією.

Нагадаємо, що Світовий банк оновив оцінку коштів, які знадобляться Україні для відновлення та реконструкції, до 411 млрд доларів.

У вересні 2022 року установа зробила прогноз у 349 млрд доларів, виходячи зі збитків, завданих Україні протягом трьох місяців повномасштабної агресії Росії. Тепер враховано фінансову шкоду за рік війни.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що до суми завданої шкоди та потреб на відновлення наразі не внесли дані про втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях.

Автор:
Альона Чернецька