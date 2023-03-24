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У ЄС підтримали створення механізму реєстрації збитків, завданих Україні РФ

Збитки від війни, реєстрація збитків від війни
Будинок в Ірпені, що постраждав від російських обстрілів. Фото: ua.depositphotos.com

За підсумками саміту лідерів ЄС Європейська Рада підтримала створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Україні Росією. Про це йдеться у висновках саміту.

"Разом із партнерами Європейський Союз продовжуватиме активізувати роботу щодо використання заморожених та іммобілізованих активів Росії для відновлення України та з метою відшкодування відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права", — сказано в заяві.

Європейська Рада зазначає, що ЄС залишається відданим підтримці відновлення та реконструкції України у координації з міжнародними партнерами.

Деталей механізму наразі не розкривають. Нещодавно Світовий банк оновив оцінку коштів, які знадобляться Україні для відновлення та реконструкції, до 411 млрд доларів.

У вересні 2022 року установа зробила прогноз у 349 млрд доларів, виходячи зі збитків, завданих Україні протягом трьох місяців повномасштабної агресії Росії. Тепер враховано фінансову шкоду за рік війни.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уточнив, що оцінка Світового банку не включає в себе кілька складових.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан