Збитки майже на $144 млрд — як постраждала українська інфраструктура за рік повномасштабної війни

З лютого 2022 року Росія завдала збитків українській інфраструктурі на $143.8 млрд. KSE Institute оприлюднив річний звіт.

За підрахунками програми KSE «Росія заплатить», з грудня 2022 року до лютого 2023 року сума від пошкоджень зросла ще на понад $ 5 млрд.

Сума збитків від руйнувань житлового фонду — на рівні $53.6 млрд. Загалом пошкоджено або зруйновано понад 150 тис. житлових будинків, серед яких приватні, багатоквартирні будинки та гуртожитки.

На другому місці — сфера інфраструктури ($36,2 млрд) Впродовж року було зруйновано або пошкоджено понад 25 тисяч кілометрів доріг державного та місцевого значення та 344 мости та мостові переходи. За даними Мінрозвитку громад та інфраструктури, вдалося відновити проїзд через 78 мостів. Найбільше — в Київській (20 з 24 об’єктів) та Чернігівській (20 з 27 об’єктів) областях. Також у 2023 році до списку додалися проїзд 2 мостовими переходами у Миколаївській та Харківській областях.

3170 освітніх закладів постраждали впродовж останнього року. З-поміж них майже 1500 закладів середньої освіти, 909 — дошкільної і 528 — вищої. З грудня 2022 року збитки зросли на $300 млн — до $8.9 млрд.

Відчутними російські удари є для енергетики. Збитки сягають $8,1 млрд.

З грудня 202 року ще на $2.1 млрд зросла сума прямих втрат, завдана агропромисловому комплексу та земельним ресурсам. Наразі оцінка збитків цієї сфери складає $8.7 млрд.

На кінець лютого 2023 року суттєво зросла кількість пошкодженого та зруйнованого транспорту. Загалом внаслідок війни зруйновано або пошкоджено 223.4 тис автомобілів на $3.1 млрд.

Найбільше збитків від руйнувань житлового фонду — на рівні $53.6 млрд. Дані: KSE

За підрахунками лютого 2024 року, за рік російські окупаційні війська по об'єктах на території України завдали майже 5 тисяч ракетних та майже 3,5 тисяч авіаційних ударів. Прем'єр-міністр прогнозує, що в майбутньому кошти на відбудову залучатимуть від грантів. пільгових позик та приватних інвестицій. Втім, в цілому, для відбудови пріорітетним джерелом доходів є російські репарації і заморожені валютні резерви РФ та олігархів країни-окупанта.

Нагадаємо, що в першій половині 2023 року США планує передати Україні частину конфіскованих активів РФ. У лютому 2023 року генеральний прокурор США Меррік Гарланд повідомив про передачу активів російського олігарха на суму $ 5,4 млн.

У лютому 2023 року в ЄС створили робочу групу, яка займається замороженими російськими активами. Вона спеціалізується на правовому, фінансовому, економічному та політичному аналізі доцільності використання російських активів.

У листопаді 2022 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про виплату Росією репарацій Україні. 94 країни підтримали створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок російської війни, та механізму виплати репарацій. В подальшому документ використовуватимуть для документування доказів та інформації щодо шкоди, втрати або каліцтва, заподіяних війною фізичним і юридичним особам і Україні.