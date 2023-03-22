Ущерб почти на $144 млрд — как пострадала украинская инфраструктура за год полномасштабной войны

С февраля 2022 года Россия нанесла ущерб украинской инфраструктуре на $143.8 млрд. KSE Institute обнародовал годовой отчет.

По подсчетам программы KSE «Россия заплатит», с декабря 2022 года по февраль 2023 сумма от повреждений выросла еще более чем на $5 млрд.

Сумма ущерба от разрушений жилищного фонда — на уровне $53.6 млрд. В общей сложности, повреждено или разрушено более 150 тыс. жилых домов, среди которых частные, многоквартирные дома и общежития.

На втором месте — сфера инфраструктуры ($36,2 млрд) За год было разрушено или повреждено более 25 тысяч километров дорог государственного и местного значения и 344 моста и мостовых перехода. По данным Минразвития общин и инфраструктуры, удалось восстановить проезд через 78 мостов. Больше всего — в Киевской (20 из 24 объектов) и Черниговской (20 из 27 объектов) областях. Также в 2023 году к списку добавились проезд по 2 мостовым переходам в Николаевской и Харьковской областях.

3170 образовательных учреждений пострадали за последний год. Среди них почти 1500 учреждений среднего образования, 909 - дошкольного и 528 - высшего. С декабря 2022 года ущерб вырос на $300 млн — до $8.9 млрд.

Ощутимы российские удары для энергетики. Ущерб достигает $8,1 млрд.

С декабря 202 года еще на $2.1 млрд выросла сумма прямых потерь, причиненная агропромышленному комплексу и земельным ресурсам. В настоящее время оценка ущерба этой сферы составляет $8.7 млрд.

К концу февраля 2023 года существенно возросло количество поврежденного и разрушенного транспорта. Всего в результате разрушены или повреждены 223.4 тыс автомобилей на $3.1 млрд.

Больше всего пострадал жилищной фонд, ущерб — на уровне $53.6 млрд. Данные: KSE

По подсчетам февраля 2024 года, за год российские оккупационные войска по объектам на территории Украины нанесли почти 5 тысяч ракетных и почти 3,5 тысяч авиационных ударов. Премьер-министр прогнозирует, что в будущем средства на восстановление будут привлекаться от грантов, льготных ссуд и частных инвестиций. Впрочем, в целом для восстановления приоритетным источником доходов являются российские репарации и замороженные валютные резервы РФ и олигархов страны-оккупанта.

Напомним, что в первой половине 2023 года США планирует передать Украине часть конфискованных активов РФ. В феврале 2023 года генеральный прокурор США Меррик Гарланд сообщил о передаче активов российского олигарха на сумму $5,4 млн.

В феврале 2023 года в ЕС была создана рабочая группа, которая занимается замороженными российскими активами. Она специализируется на правовом, финансовом, экономическом и политическом анализе целесообразности использования российских активов.

В ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплате Россией репараций Украине. 94 страны поддержали создание реестра ущерба, нанесенного Украине в результате российской войны, и механизма выплаты репараций. В дальнейшем документ будут использоваться для документирования доказательств и информации о вреде, потере или увечьях, причиненных войной физическим и юридическим лицам и Украине.