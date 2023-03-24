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В ЕС поддержали создание механизма регистрации ущерба, нанесенного Украине РФ
По итогам саммита лидеров ЕС Европейский Совет поддержал создание международного механизма для регистрации ущерба, нанесенного Украине Россией. Об этом говорится в заключении саммита.
"Вместе с партнерами Европейский Союз будет продолжать активизировать работу по использованию замороженных и иммобилизованных активов России для восстановления Украины и с целью возмещения в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", — говорится в заявлении.
Европейский Совет отмечает, что ЕС остается приверженным поддержке восстановления и реконструкции Украины в координации с международными партнерами.
Деталей механизма пока не раскрывают. Недавно Всемирный банк обновил оценку средств, которые понадобятся Украине для восстановления и реконструкции, до 411 млрд долларов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В сентябре 2022 года учреждение сделало прогноз в 349 млрд долларов, исходя из ущерба, нанесенного Украине в течение трех месяцев полномасштабной агрессии России. Теперь учтен финансовый ущерб за год войны.
В то же время премьер-министр Украины Денис Шмигаль уточнил, что оценка Всемирного банка не включает в себя несколько составляющих.
Источник фото: ua.depositphotos.com