У Польщі можуть вимагати репарацій від Росії за втрати під час Другої світової війни

Після того, як Польща вирішить питання про виплату репарацій Німеччиною за втрати у Другій світовій війні, країна може вимагати компенсації збитків від Росії. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив представник канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, який відповідає за міжнародну політику.

У Польщі розуміють, що способи вирішення питання з компенсаціями з Німеччиною і Росією відрізнятимуться.

“Ми розглядаємо Берлін та Москву як різні цивілізації. З Берліном ми вважаємо, що можемо розпочати діалог, але з Путіним – це інша цивілізація. Як тільки буде досягнуто успіху з Німеччиною, наступним кроком може стати початок такої дискусії з іншим гнобителем”, - заявив Марчин Пшидач.

Нагадаємо, у вересні Сейм Польщі закликав Німеччину виплатити репарації за збитки від Другої світової.

Польща оцінює свої втрати від німецької агресії під час Другої світової війни в 6,2 трильйона злотих ($1,32 трильйона).

У 1953 році тодішня комуністична влада Польщі відмовилися від усіх репарацій під тиском Радянського Союзу.

Раніше міністр юстиції України розповів, в який спосіб Україна може отримати грошову компенсацію за завдані під час повномасштабного виоргнння збитки від Росії.

"Перший - виплата з державного бюджету. Другий - виплата добровільно-примусова РФ, коли ми кошти у них відберемо, розподілятимемо через спеціально створені фонди або судові інститути. Або просто судовий порядок — зокрема шляхом звернення до Європейського суду з прав людини", - пояснив він.