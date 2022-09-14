Сейм Польщі закликав Німеччину виплатити репарації за збитки від Другої світової

Сейм Польщі 14 вересня закликав уряд Німеччини "беззастережно взяти на себе політичну, історичну, юридичну та фінансову відповідальність" за всі наслідки для Польщі та її громадян внаслідок розв'язання Третім рейхом Другої світової війни.

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Як йдеться у повідомленні нижньої палати польського парламенту, у прийнятому документі депутати вказують, що Польща ніколи не отримувала компенсації ні за шкоду, завдану німецькою державою, ні за шкоду, заподіяну її громадянам, і не відмовляється від своїх претензій до Німеччини.

"Сейм Польщі заявляє, що польська держава ніколи не відмовлялася від своїх претензій до німецької держави. Твердження про те, що ці вимоги були відкликані на законних підставах або прострочені, не має під собою жодних підстав – ні моральних, ні юридичних. Збитки мільйонам поляків будуть кричати про себе доти, доки їх не буде справедливо відшкодовано", - сказано в постанові.

Як підкреслюють парламентарі, німецька агресія, окупація Польщі Німеччиною та системний геноцид завдали великої шкоди, страждань, а також матеріальних та нематеріальних втрат.

У Сеймі нагадали, що жорстокість, що застосовувалася окупантами до людей, набувала різних форм: поневолення, примусова праця, грабіж дітей, завдання каліцтв, зґвалтування та вбивства дітей, жінок і чоловіків, а сліди геноциду та інших злочинів були знищені.

Депутати нагадали, що 1 вересня польська влада опублікувала звіт, у якому було підраховано втрати, завдані внаслідок німецької агресії у 1939-1945 роках.

В постанові зазначається, що цей документ є відправною точкою для проведення відповідних двосторонніх переговорів, які "мають увінчатися відповідною реакцією уряду Німеччини, яка відповідає вимогам справедливості та істини".

Водночас, депутати зазначають, що Польща не отримала жодної компенсації і за збитки, завдані під час Другої світової війни внаслідок радянської агресії.

"Ці втрати вимагають виявлення та подання необхідної оцінки, яка буде підставою для вжиття відповідних заходів щодо Росії", - зазначили вони.

Сейм нагадав, що радянська окупація "привела не лише до страждань, спричинених репресіями та багатотисячною депортацією до Сибіру, а й до масових вбивств польських громадян - геноциду, зокрема до Катинського розстрілу".

Зазначимо, що згідно з згаданим звітом від 1 вересня, Польща оцінює свої втрати від німецької агресії під час Другої світової війни у 6,2 трильйона злотих (близько 1,32 трильйона доларів).