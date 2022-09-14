Сейм Польши призвал Германию выплатить репарации за ущерб от Второй мировой

Сейм Польши 14 сентября призвал правительство Германии "безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность" за все последствия для Польши и ее граждан в результате развязывания Третьим рейхом Второй мировой войны.

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Как говорится в сообщении нижней палаты польского парламента, в принятом документе депутаты указывают, что Польша никогда не получала компенсации ни за ущерб, причиненный немецким государством, ни за вред, причиненный ее гражданами, и не отказывается от своих претензий к Германии.

"Сейм Польши заявляет, что польское государство никогда не отказывалось от своих претензий к германскому государству. Утверждение о том, что эти требования были отозваны на законных основаниях или просрочены, не имеет под собой никаких оснований - ни моральных, ни юридических. Ущерб миллионам поляков будет кричать о себе до тех пор, пока не будет справедливо возмещен", — сказано в постановлении.

Как подчеркивают парламентарии, германская агрессия, оккупация Польши Германией и системный геноцид причинили большой вред, страдания, а также материальные и нематериальные потери.

В Сейме напомнили, что жестокость, применявшаяся оккупантами к людям, принимала различные формы: порабощение, принудительный труд, грабеж детей, нанесение увечий, изнасилования и убийства детей, женщин и мужчин, а следы геноцида и прочих преступлений были уничтожены.

Депутаты напомнили, что 1 сентября польские власти опубликован отчет, в котором были подсчитаны потери, понесенные в результате германской агрессии в 1939-1945 годах.

В постановлении указывается, что этот документ является отправной точкой для проведения соответствующих двусторонних переговоров, которые "должны увенчаться соответствующей реакцией правительства Германии, отвечающей требованиям справедливости и истины".

В то же время депутаты отмечают, что Польша не получила никакой компенсации и за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны в результате советской агрессии.

"Эти потери требуют выявления и представления необходимой оценки, которая будет являться основанием для принятия соответствующих мер в отношении России", - указали они.

Сейм напомнил, что советская оккупация "привела не только к страданиям, вызванным репрессиями и многотысячной депортацией в Сибирь, но и к массовым убийствам польских граждан — геноциду, в том числе к Катынскому расстрелу".

Отметим, что согласно упомянутому отчету от 1 сентября, Польша оценивает свои потери от немецкой агрессии во время Второй мировой войны в 6,2 триллиона злотых (около 1,32 триллиона долларов).