Польша требует от Германии около $1,3 трлн репараций

Польша оценивает свои потери от немецкой агрессии во время Второй мировой войны в 6,2 триллиона злотых ($1,32 триллиона) и требует от Германии выплатить эти деньги как репарации. Об этом сообщает Reuters.

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Известно, что Варшава официально подала Берлину запрос на выплату этой суммы, которая значительно превышает предварительную оценку в 850 миллиардов долларов, названную в 2019 году. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) несколько раз повторяла призывы выплатить компенсации с момента прихода к власти в 2015 году, но Варшава официально не требовала возмещения.

"Указанная сумма была принята максимально ограниченным, консервативным методом, ее можно было бы увеличить", – сказал на пресс-конференции лидер PiS Ярослав Качиньский.

Около шести миллионов поляков, включая три миллиона польских евреев, были убиты во время Второй мировой войны, а Варшаву сравняли с землей после восстания 1944 года, во время которого погибло около 200 000 мирных жителей.

В 1953 году тогдашние коммунистические власти Польши отказались от всех репараций под давлением Советского Союза.

Упорная позиция по отношению к Германии, которую PiS иногда использует для поднятия рейтингов, повлекла за собой напряженные отношения с Берлином. Она усилилась после вторжения России в Украину на фоне критики зависимости Германии от российского газа и медленного оказания помощи Украине.