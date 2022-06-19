Кремль через иностранные медиа продвигает "мирный" план прекращения войны в Украине

Эти действия являются элементом информационно-психологической операции на фоне отсутствия реальных достижений армии РФ на фронте.

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Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

В ведомстве отметили, что список действий из 15 пунктов появился в журнале National Interest, его сразу же распространили пропагандистские медиа Кремля.

Среди предлагаемого:

Украина на конституционном уровне признает нейтралитет и отказывается от Крыма. Россия отводит войска к позициям на 23 февраля 2022-го.

До сентября в ОРДЛО проходит референдум по государственной принадлежности этих территорий.

Украина разрывает любые связи с НАТО, сокращает армию, уничтожает тяжелое вооружение.

Ни одна из сторон не выплачивает репарации



"Этот план действий – элемент информационно-психологической операции, основная цель которой сформировать впечатление сильных позиций русской армии на поле боя на фоне отсутствия реальных достижений на фронте. Согласно опросу ECFR, население стран Запада уверено, что именно Украина должна победить в войне", - говорится в сообщении ЦПД.

Напомним, что Верховная Рада запретила российскую музыку в Украине.