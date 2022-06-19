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Кремль через іноземні медіа просуває "мирний" план припинення війни в Україні
Ці дії є елементом інформаційно-психологічної операції на фоні відсутності реальних досягнень армії РФ на фронті.
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Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД).
У відомстві зазначили, що список дій із 15 пунктів з'явився в журналі National Interest, його одразу ж поширили пропагандистські медіа Кремля.
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"Цей план дій – елемент інформаційно-психологічної операції, основна мета якої сформувати враження сильних позицій російської армії на полі бою на тлі відсутності реальних досягнень на фронті. Згідно з опитуванням ECFR, населення країн Заходу впевнене, що саме Україна має перемогти у війні", - йдеться у повідомленні ЦПД.
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