Кремль через іноземні медіа просуває "мирний" план припинення війни в Україні

Ці дії є елементом інформаційно-психологічної операції на фоні відсутності реальних досягнень армії РФ на фронті.

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Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

У відомстві зазначили, що список дій із 15 пунктів з'явився в журналі National Interest, його одразу ж поширили пропагандистські медіа Кремля.

Серед запропонованого:

Україна на конституційному рівні визнає нейтралітет та відмовляється від Криму. Росія відводить війська до позицій на 23 лютого 2022 року.

До вересня в ОРДЛО проходить референдум щодо державної власності цих територій.

Україна розриває будь-які зв'язки з НАТО, скорочує армію, знищує важке озброєння.

Жодна із сторін не виплачує репарації



"Цей план дій – елемент інформаційно-психологічної операції, основна мета якої сформувати враження сильних позицій російської армії на полі бою на тлі відсутності реальних досягнень на фронті. Згідно з опитуванням ECFR, населення країн Заходу впевнене, що саме Україна має перемогти у війні", - йдеться у повідомленні ЦПД.

Нагадаємо, Верховна Рада заборонила російську музику в Україні.