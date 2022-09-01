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Польща вимагає від Німеччини близько $1,3 трлн репарацій
Польща оцінює свої втрати від німецької агресії під час Другої світової війни в 6,2 трильйона злотих ($1,32 трильйона) і вимагає від Німеччини виплатити ці кошти як репарації. Про це повідомляє Reuters.
Відомо, що Варшава офіційно подала Берліну запит на виплату цієї сума, яка значно перевищує попередню оцінку в 850 мільярдів доларів, названу в 2019 році. Правляча партія Польщі "Право і справедливість" (PiS) кілька разів повторювала заклики виплатити компенсації з моменту приходу до влади в 2015 році, але Варшава офіційно не вимагала відшкодування.
"Вказана сума була прийнята максимально обмеженим, консервативним методом, її можна було б збільшити", – сказав на пресконференції лідер PiS Ярослав Качинський.
Близько шести мільйонів поляків, у тому числі три мільйони польських євреїв, були вбиті під час Другої світової війни, а Варшава була зрівняна з землею після повстання 1944 року, під час якого загинуло близько 200 000 мирних жителів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У 1953 році тодішня комуністична влада Польщі відмовилися від усіх репарацій під тиском Радянського Союзу.
Наполеглива позиція щодо Німеччини, яку PiS іноді використовує для підняття рейтингів, спричинила напружені стосунки з Берліном. Вона посилилася після вторгнення Росії в Україну на тлі критики залежності Німеччини від російського газу та повільного надання допомоги Україні.