Віце-спікер Бундестагу від Вільної демократичної партії Вольфганг Кубіцький висловився за запуск газопроводу Nord Stream 2 у Балтійському морі, мотивуючи це "необхідністю наростити постачання газу". Про це повідомляє німецьке видання Spiegel з посиланням на RND.

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"Ми повинні відкрити "Північний потік-2" якомога швидше, щоб заповнити наші газові сховища до зими. Немає вагомих причин не запускати "Північний потік-2", — сказав Кубіцький.

На його думку, Німеччина повинна підготуватися до того, що РФ вирішити перекрити постачання газу до ЄС взимку. При цьому Кубіцький вирішив, що Німеччині у вирішенні цього питання допоможе саме запуск "Північного пототку-2" — газопроводу, який РФ використовувала для газового шантажу.

"Якщо таким чином до нас дійде більше газу, можливо, навіть весь гарантований контрактом обсяг, це допоможе людям не мерзнути взимку, і наша промисловість не зазнає серйозної шкоди", — пояснює свою ідею віце-спікер.

Він додав, що саме з цієї причини інші трубопроводи з Росії не були перекриті.

При цьому нещодавно федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив запуск газопроводу "Північний потік-2". Російська Федерація інвестувала у "Північний потік-2" 10 мільярдів євро, він був готовий до введення в експлуатацію ще в 2021 році.

Після того, як глава держави-агресора Володимир Путін визнав "незалежність" окупованих територій Луганської та Донецької областей, Німеччинв зупинила сертифікацію СП2.

Після початку війни між Україною та Росією 24 лютого проти РФ ввели нові санкції, які вплинули на економіку країни. Незабаром після цього співробітників Nord Stream 2 AG почали масово звільняти, а ЗМІ повідомляти, що СП2, швидше за все, ніколи не введуть в експлуатацію.

Тепер РФ намагається використати "Північний потік-1" як інструмент впливу на ЄС, за прикладом СП2. Так, німецька компанія Siemens заявила, що турбіна з газопроводу "Північний потік-1", яка була раніше арештована в Канаді, а пізніше виключена з-під арешту, готова до відправки, проте російський газовий монополіст "Газпром" не надає необхідні митні документи для відправки турбіни до Росії .