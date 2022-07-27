Постачання газу по "Північному потоку-1" впали до 20%

Постачання газу по "Північному потоку" впало до 20% від максимуму через зупинку роботи ще однієї турбіни, повідомляє Gascade.

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З 8 години ранку 27 липня з номінаціями газопроводом було транспортовано 1,28 млн м³/год газу.

Раніше монополіст заявляв, що у зв'язку із закінченням терміну міжремонтної експлуатації ще однієї турбіни на газопроводі "Північний потік-1", компанія має намір зупинити турбіну і знизити прокачування газу газопроводом до 33 куб. м на добу.

Нагадаємо, з 10 по 21 липня "Газпром" зупиняв газопровід "Північний потік-1" на плановий ремонт. Цьому передувало рішення Канадського уряду повернути росіянам турбіну компресорної станції "Портова", яка раніше була заарештована через санкції. Через арешт цієї турбіни в середині червня, а також проблеми з другою турбіною "Газпром" знизив прокачування газу по "Північному потоку-1" до 67 млн куб. м на добу за проектної потужності 167 млн куб. м. на добу.

Незважаючи на рішення Канади повернути турбіну, Кремль не приймав її назад і попросив у компанії Siemens деякі документи від влади Канади. Після того, як німецька компанія такі документи надала в "Газпромі" сказали, що вони "не знімають раніше зазначених ризиків і викликають питання", а також попросили надати додаткові документи щодо виведення турбіни з-під санкцій.

Зазначимо, що після планового ремонту "Газпром" все ж відновив прокачку газу "Північним потоком-1", але попередив про скорочення постачання.