Поставки газа по "Северному потоку-1" упали до 20%

Поставки газа по "Северному потоку" упали до 20% от максимума из-за остановки работы еще одной турбины, сообщает Gascade.

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С 8 часов утра 27 июля с номинациями по газопроводу было транспортировано 1,28 млн м³/ч газа.

Ранее монополист заявлял, что в связи с истечением срока межремонтной эксплуатации еще одной турбины на газопроводе "Северный поток-1" компания намерена остановить турбину и снизить прокачку газа по газопроводу до 33 куб. м в день.

Напомним, с 10 по 21 июля "Газпром" останавливал газопровод "Северный поток-1" на плановый ремонт. Этому предшествовало решение Канадского правительства вернуть россиянам турбину компрессорной станции "Портовая", ранее арестованную из-за санкций. Из-за ареста этой турбины в середине июня, а также проблемы со второй турбиной "Газпром" снизил прокачку газа по "Северному потоку-1" до 67 млн куб. м в сутки при проектной мощности 167 млн. куб. м. в сутки.

Несмотря на решение Канады вернуть турбину, Кремль не принимал ее обратно и попросил у компании Siemens некоторые документы от властей Канады. После того, как немецкая компания такие документы предоставила в "Газпроме", сказали, что они "не снимают ранее указанных рисков и вызывают вопросы", а также попросили предоставить дополнительные документы по выводу турбины из-под санкций.

Отметим, что после планового ремонта "Газпром" все же возобновил прокачку газа по "Северному потоку-1", но предупредил о сокращении поставок.