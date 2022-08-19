В Бундестаге предложили запустить "Северный поток-2"

Вице-спикер Бундестага от Свободной демократической партии Вольфганг Кубицкий высказался за запуск газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море, мотивируя это "необходимостью нарастить поставки газа". Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на RND.

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"Мы должны открыть "Северный поток-2" как можно скорее, чтобы заполнить наши газовые хранилища до зимы. Нет веских причин не запускать "Северный поток-2", - сказал Кубицкий.

По его мнению, Германия должна подготовиться к тому, что РФ решит перекрыть поставки газа в ЕС зимой. При этом Кубицкий решил, что Германии в решении этого вопроса поможет именно запуск "Северного потока-2" - газопровода, который РФ использовала для газового шантажа.

"Если таким образом до нас дойдет больше газа, возможно, даже весь гарантированный контрактом объем, это поможет людям не мерзнуть зимой, и наша промышленность не потерпит серьезного ущерба", - объясняет свою идею вице-спикер.

Он добавил, что по этой причине другие трубопроводы из России не были перекрыты.

Реакция Украины на предложение Кубицкого запустить "Северный поток-2"

Глава МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter сравнил предложение вице-спикера Бундестага от Свободной демократической партии с наркотической зависимостью.

"Призывы некоторых немецких политиков ненадолго запустить NS2, а затем закрыть, абсолютно нерациональные. Это напоминает наркоманию, когда человек говорит "В последний раз!", не осознавая разрушительных последствий каждого "в последний раз". Зависимость от российского газа убивает", - написал министр иностранных дел. Украины.

Отметим, что накануне федеральный канцлер Германии Олаф Шольц исключил запуск газопровода Северный поток-2. Российская Федерация инвестировала в "Северный поток-2" 10 млрд евро, он был готов к вводу в эксплуатацию еще в 2021 году.

После того, как глава государства-агрессора Владимир Путин признал "независимость" оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, Германия остановила сертификацию СП2.

После начала войны между Украиной и Россией 24 февраля против РФ ввели новые санкции, повлиявшие на экономику страны. Вскоре после этого сотрудники Nord Stream 2 AG начали массово увольнять, а СМИ сообщать, что СП2, скорее всего, никогда не введут в эксплуатацию.

Теперь РФ пытается использовать "Северный поток-1" как инструмент влияния на ЕС, по примеру СП2. Так, немецкая компания Siemens заявила, что турбина по газопроводу "Северный поток-1", которая была ранее арестована в Канаде, а позже выведена из-под ареста, готова к отправке, однако российский газовый монополист "Газпром" не предоставляет необходимые таможенные документы для отправки турбины в Россию.