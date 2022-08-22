Бояться, що РФ нападе: Німеччина відмовляється збільшувати постачання зброї Україні

Міністерство оборони Німеччини офіційно відкинуло пропозицію депутатів німецького парламенту від правлячої коаліції постачати Україні більше зброї, тому що побоюється що це призведе до зниження рівня оборонних можливостей країни.

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Про це повідомив речник Міністерства оборони Німеччини Арно Колац, передає Welt.

"Збільшення поставок послабить Бундесвер і поставить під загрозу здатність Німеччини виконати свої зобов'язання перед партнерами по НАТО у разі нападу на одного з них. Ми повинні бути готові до того, що Путін може використати будь-яку слабкість і навіть тимчасову прогалину в оборонній готовності НАТО", — заявив представник військового відомства.

Незабаром після цього повідомлення канцлер Олаф Шольц заявив, що "Німеччина продовжить підтримувати Україну зброєю для захисту її суверенітету та територіальної цілісності".

Загалом Європа почала знижувати обсяги військової допомоги Україні. Упродовж липня шість найбільших європейські країни уперше від початку широкомасштабного вторгнення Росії не запропонували Україні нових зобов'язань щодо надання військові допомоги. Серед них - Німеччина та Франція.

Останнього разу повідомлялося про військову допомогу від Німеччин на початку серпя. Тоді країна передала Україні реактивні системи залпового вогню MARS II.