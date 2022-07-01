Украина потребовала от РФ в Международном суде ООН полного возмещения ущерба от вторжения

Украина 1 июля подала в Международный суд ООН меморандум по делу против России по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

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В ведомстве напоминают, что именно на основании ложных обвинений в совершении Украиной геноцида против собственных граждан Россия грубо нарушила суверенитет Украины, признала независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР" и начала 24 февраля 2022 широкомасштабное вторжение по всей территории Украины.

В представленном меморандуме Украина официально требует ответственности и полного возмещения ущерба, причиненного грубыми нарушениями международного права со стороны России.

"Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказании за него является одним из важнейших международных договоров, созданных в ответ на ужасы Второй мировой войны и Холокоста. Однако Россия извратила этот договор, чтобы оправдать совершение зверств против Украины", - заявили в МИД.

Там указывают, что меморандум Украины показывает, как с 2014 года Россия распространяла лживый нарратив, обвиняя Украину и ее должностных лиц в совершении геноцида.

"Россия использовала эти обвинения как повод для начала новой фазы агрессии против Украины: начав полномасштабное вторжение, совершая зверства против тысяч невинных украинцев, заставляя миллионы украинцев покидать свои дома и нанося десятки миллиардов долларов ущерба, уничтожая города и села. Президент России прямо заявил, что целью этих действий было прекращение так называемого "геноцида", – подчеркивают в ведомстве.

Как отмечает МИД, это лживое заявление является свидетельством злоупотребления и нарушения Россией своих фундаментальных обязанностей по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

"Россия в очередной раз продемонстрировала миру полное пренебрежение к верховенству права, жестокое безразличие к человеческим страданиям и полное пренебрежение к международному правопорядку", - оценивают украинские дипломаты.

Напомним, что еще 26 февраля, два дня спустя после того, как Россия начала масштабное военное вторжение в Украину, Украина подала иск против России в Международный суд ООН.

Тот быстро созвал слушания и уже 16 марта издал приказ, который обязывает Россию немедленно прекратить войну в Украине. Сама же РФ отказалась выполнять требование этого суда.

"Представитель Кремля прямо заявил, что Россия будет игнорировать приказ самого авторитетного судебного учреждения мира. В тот же день, когда суд издал приказ, Россия нанесла авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, убив 600 мирных жителей, искавших возможности сохранить свою жизнь под непрерывными обстрелами России", - заявили в МИД.

При этом там добавляют, что и в то время, когда Украина готовилась подать указанный меморандум и доказательства Гааге, Россия обстреляла мирных жителей - уже в торговом центре в Кременчуге.

"В представлении Украины в Международный суд ООН содержится требование привлечь Россию к ответственности также и за невыполнение обязательного приказа суда. Россия должна заплатить за свое бесчеловечное поведение и за разрушения и страдания, которые она причинила Украине и украинскому народу", - подчеркивают во внешнеполитическом. ведомстве.