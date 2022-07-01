Україна зажадала від РФ у Міжнародному суді ООН повного відшкодування шкоди через вторгнення

Україна 1 липня подала до Міжнародного суду ООН меморандум у справі проти Росії за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

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У відомстві нагадують, що саме на підставі неправдивих звинувачень щодо вчинення Україною геноциду проти власних громадян Росія грубо порушила суверенітет України, визнала незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР" та розпочала 24 лютого 2022 року широкомасштабне вторгнення по всій території України.

У поданому меморандумі Україна офіційно вимагає відповідальності та повного відшкодування шкоди, завданої грубими порушеннями міжнародного права з боку Росії.

"Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього є одним із найважливіших міжнародних договорів, створених у відповідь на жахи Другої світової війни та Голокосту. Однак Росія спотворила цей договір, щоб виправдати вчинення звірств проти України", - заявили у МЗС.

Там вказують, що меморандум України показує як з 2014 року Росія поширювала брехливий наратив, звинувачуючи Україну та її посадових осіб у вчиненні геноциду.

"Росія використала ці звинувачення як привід для початку нової фази агресії проти України: розпочавши повномасштабне вторгнення, здійснюючи звірства проти тисяч невинних українців, змушуючи мільйони українців покидати свої домівки та завдаючи десятки мільярдів доларів збитків, знищуючи міста та села. Президент Росії прямо заявив, що метою цих дій було припинення так званого "геноциду", - підкреслюють у відомстві.

Як зазначає МЗС, ця брехлива заява є свідченням зловживання та порушення Росією своїх фундаментальних обов'язків за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

"Росія вкотре продемонструвала світові повну зневагу до верховенства права, жорстоку байдужість до людських страждань та повну зневагу до міжнародного правопорядку", - оцінюють українські дипломати.

Нагадаємо, що ще 26 лютого, через два дні після того, як Росія розпочала масштабне військове вторгнення в Україну, Україна порушила справу проти Росії в Міжнародному суді ООН.

Той швидко скликав слухання і вже 16 березня видав наказ, що зобов'язує Росію негайно припинити війну в Україні. Натомість сама РФ відмовилася виконувати вимогу цього суду.

"Речник Кремля прямо заявив, що Росія ігноруватиме наказ найавторитетнішої судової установи світу. Того ж дня, коли суд видав наказ, Росія завдала авіаудару по драмтеатру в Маріуполі, вбивши 600 мирних жителів, які шукали можливості зберегти своє життя під безперервними обстрілами Росії", - заявили в МЗС.

При цьому там додають, що й у час, коли Україна готувалася подати зазначений меморандум і докази до Гааги, Росія обстріляла мирних жителів - вже у торговому центрі в Кременчузі.

"У поданні України до Міжнародного суду ООН міститься вимога притягнути Росію до відповідальності також і за невиконання обов’язкового наказу суду. Росія має заплатити за свою нелюдську поведінку та за руйнування й страждання, яких вона завдала Україні та українському народу", - підкреслюють у зовнішньополітичному відомстві.