Під завалами ТРЦ "Амстор" у Кременчуці виявлено вже 28 фрагментів тіл

Станом на 09.00 1 липня на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТРЦ “Амстор” у Кременчуці виявили ще 6 фрагментів тіл. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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З початку робіт загалом виявлено 28 фрагментів тіл, із них вісім вдалося ідентифікувати.

Усього внаслідок ракетного удару загинули 19 осіб (люди, яких ідентифікували), 62 особи постраждали, з яких 26 осіб госпіталізовано.

Також є понад 40 заяв від родичів про зниклих безвісти, які могли перебувати під час обстрілу в ТРЦ.

Нагадаємо, російські окупаційні війська випустили відразу кілька ракет по Кременчуку 27 червня. Одну з них окупанти запустили в ТРЦ, а другу — в завод "Кредмаш". Мерія Кременчука оголосила жалобу 28, 29 та 30 червня за загиблими внаслідок ракетного удару.