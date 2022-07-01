- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Под завалами ТРЦ "Амстор" в Кременчуге обнаружены уже 28 фрагментов тел
По состоянию на 09:00 1 июля на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ “Амстор” в Кременчуге обнаружили еще 6 фрагментов тел. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
С начала работ в целом обнаружено 28 фрагментов тел, из них восемь удалось идентифицировать.
Всего в результате ракетного удара погибли 19 человек (люди, которых идентифицировали), 62 человека пострадали, из которых 26 человек госпитализированы.
Также есть более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести, которые могли находиться при обстреле в ТРЦ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, российские оккупационные войска выпустили сразу несколько ракет по Кременчугу 27 июня. Одну из них оккупанты запустили по ТРЦ, а вторую — по заводу "Кредмаш". Мэрия Кременчуга объявила траур 28, 29 и 30 июня за погибшими в результате ракетного удара.