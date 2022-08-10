Оцінка збитків інфраструктурі України від війни зросла до $110 млрд: скільки припадає на різні галузі

За останній тиждень оцінка прямих задокументованих збитків від війни для інфраструктури України зросла на 2,1 мільярда доларів і станом на 8 серпня складала 110,4 мільярда доларів, свідчать підрахунки аналітичного центру KSE Institute. У нових даних найбільша зміна відбулася в оцінці збитків власне інфраструктури у вужчому сенсі (дороги, аеропорти), які вже сягають 33,4 мільярда доларів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Команда проекту одержала детальну інформацію від Міністерства інфраструктури щодо пошкоджених та зруйнованих мостів, що дозволило обрахувати ці збитки та продовжити вдосконалення методології. За останніми даними, внаслідок бойових дій пошкоджено або зруйновано 304 мости та мостові переправи на 1,8 мільярда доларів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Мінінфраструктури, на сьогодні вже відновлено проїзд 49 штучними спорудами на автодорогах державного значення, зокрема 20 у Київській та 17 у Чернігівській області.

Також на поточному тижні враховано додаткові збитки сфер культури, туризму та спорту на 400 мільйонів доларів, що повʼязане зі зростанням кількості пошкоджених та зруйнованих обʼєктів та надходженням оновлених даних від Міністерства розвитку громад та територій. Загальна ж сума таких збитків наразі оцінюється у 1,3 мільярда доларів.

Загалом, як вказують у KSE, з початку війни Росії проти України було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 15,3 тисячі багатоповерхівок, 115,9 тисячі приватних будинків, 388 підприємств, 43,7 тисячі одиниць сільськогосподарської техніки, 1991 магазин, 511 адмінбудівель, 106,1 тисячі легкових авто, 764 дитсадки, 934 медзаклади, 634 культурні споруди та 119 обʼєктів соціальної сфери.

В свою чергу, сума непрямих втрат галузей станом на 8 серпня зросла до 129,1 мільярда доларів. У порівнянні з останніми обрахунками вона зросла на 300 мільйонів доларів.

Найбільша частка непрямих втрат внаслідок війни припадає на сферу промисловості — 29,8 мільярда доларів. На другому місці за обсягом непрямих втрат у 23,4 мільярда доларів — агропромисловий комплекс та земельні ресурси. Ще 18,2 мільярда припадає на непрямі втрати інфраструктури.

За оцінками експертів проєкту "Росія заплатить", мінімальні потреби у відновленні зруйнованих активів за останній тиждень зросли на 3 мільярди доларів і на сьогодні складають 188 мільярдів.

Зростання суми потреб повʼязане зі збільшенням кількості зруйнованих та пошкоджених обʼєктів інфраструктури та сфер культури, туризму і спорту, які потребують відбудови. Так, на відновлення зруйнованих та пошкоджених обʼєктів інфраструктури вже сьогодні потрібно щонайменше 44,6 мільярда доларів, а потреби у відновленні культурних, туристичних та спортивних споруд зросли на 700 мільйонів до 2,3 мільярда доларів.

При цьому загальна сума потреб у відновленні враховує лише відбудову зруйнованих обʼєктів за принципом Build Back Better з урахуванням модернізації та додаткову потребу в ліквідності для відновлення діяльності підприємств.

Водночас ця оцінка не враховує загальних потреб на відновлення економіки, а також додаткових потреб на модернізацію активів, які не зазнали пошкоджень та руйнувань. За оцінками уряду, з урахуванням цих категорій, загальна потреба у фінансування відновлення та модернізації економіки складає 750 мільярдів доларів.