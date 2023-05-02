В Польше могут потребовать репараций от России за потери во время Второй мировой войны

После того, как Польша решит вопрос о выплате репараций Германией за потери во Второй мировой войне, страна может потребовать компенсации ущерба от России. Об этом в интервью Financial Times заявил представитель канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, отвечающий за международную политику.

В Польше понимают, что способы решения вопроса с компенсациями с Германией и Россией будут отличаться.

“Мы рассматриваем Берлин и Москву как разные цивилизации. С Берлином мы считаем, что можем начать диалог, но с Путиным- это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем”, - заявил Марчин Пшидач.

Напомним, в сентябре Сейм Польши призвал Германию выплатить репарации за ущерб от Второй мировой.

Польша оценивает свои потери от немецкой агрессии во время Второй мировой войны в 6,2 триллиона злотых ($1,32 триллиона).

В 1953 году тогдашние коммунистические власти Польши отказались от всех репараций под давлением Советского Союза.

Ранее министр юстиции Украины рассказал, каким образом Украина может получить денежную компенсацию за нанесенный во время полномасштабного изгнания ущерб от России.

"Первый - выплата из государственного бюджета. Второй - выплата добровольно-принудительной РФ, когда мы средства у них отберем, распределим через специально созданные фонды или судебные институты. Или просто судебный порядок - в частности путем обращения в Европейский суд по правам человека", - пояснил он.