У США працюють над виділенням Україні додаткового фінансування

Адміністрація Байдена працює над запитом на додаткове фінансування для України, який, ймовірно, буде готовий для розгляду Конгресом цієї осені, заявив у понеділок начальник відділу закупівель армії Даг Буш.

Про це повідомляє CNN

За словами Буша, адміністрація працює над пакетом, який має розгянути Конгрес цієї осені, але всі деталі ще мають бути визначені Управлінням бюджету.

"Я думаю, що ми матимемо дуже вагомі аргументи і, сподіваюся, заручимося підтримкою Конгресу для продовження фінансування, зокрема для збільшення виробництва боєприпасів і купівлі боєприпасів для підтримки України", - сказав він.

Раніше CNN повідомляв, що Білий дім не планує просити Конгрес про фінансування нової України до кінця фінансового року наприкінці вересня, протиставляючи чиновників адміністрації деяким законодавцям і співробітникам Конгресу, які були стурбовані тим, що кошти можуть закінчитися до середини - літо.

За інформацією видання, такої нестачі фінансування, схоже, не сталося, головним чином через те, що Пентагон раніше переоцінив суму, яку він витратив на зброю для України, на 6,2 мільярда доларів.

Зазначається, що у грудні Конгрес схвалив запит адміністрації на додаткові 48 мільярдів доларів на допомогу в озброєнні України та боротьбу з пандемією Covid-19, з яких 36 мільярдів було виділено спеціально для України.

Додаткове фінансування мало тривати до 30 вересня 2023 року. Минулого року адміністрація чотири рази запитувала таке додаткове фінансування, щоб допомогти Україні: у березні, травні, вересні та грудні.

Допомога від США

У червні стало відомо, що Сполучені Штати за підтримки Конгресу нададуть Україні понад $1,3 млрд додаткової допомоги для відновлення.

Ще $657 млн від США підуть на відновлення інфраструктури та вирішення проблем з логістикою.

Весною повідомлялося, що Україна отримає $4,9 млрд бюджетної підтримки від США. Загалом, Сполучені Штати надали уряду України $18 млрд допомоги через механізми Світового банку.

Загалом від початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року Сполучені Штати надали Україні допомогу на загальну суму понад 60 мільярдів доларів, що є значно більше, ніж отримали у 2022-2023 роках будь-які інші союзники США.

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