У США назвали, на чому будуть сфокусовані переговори щодо гарантій безпеки для України

Сполучені Штати в переговорах з Україною про гарантії безпеки зосередяться, зокрема, на посиленні українських Збройних сил для стримування російської агресії.

Про це повідомляє Держдепартамент США.

Як зазначається, представники Держедепу, Міністерства оборони та Ради національної безпеки США зустрілися з українськими колегами, щоб розпочати переговори щодо довгострокових зобов'язань у галузі безпеки між двома країнами.

У Держдепартаменті пояснили, на чому будуть сфокусовані двосторонні зобов'язання в галузі безпеки:

на забезпеченні України стійкими силами, здатними захищати Україну зараз та стримувати російську агресію у майбутньому;

на підтримці та підвищенні ефективності та прозорості українських оборонних інститутів та промисловості;

на підтримці програми реформ, яка сприятиме ефективному управлінню, необхідному для просування до євроатлантичних цілей України.

Гарантії безпеки для України

Напередодні, 3 серпня, українська сторона розпочала переговори з американською щодо двосторонньої угоди про надання нашій державі гарантій безпеки з боку США. Це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, затвердженою на саміті НАТО у Вільнюсі, яка є основою для подібних документів.

За словами, керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, ці гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки.

Нагадаємо, Ккраїни "Великої сімки" (G7) під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня затвердили спільну декларацію підтримки України, оголосивши про початок переговорів щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки.

До G7 входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США. Усі вони, окрім Японії, входять до НАТО. Німеччина, Італія та Франція, у свою чергу, входять до ЄС і є трьома його найбільшими країнами.

Кожна з країн G7 працюватиме з Україною над конкретними довгостроковими двосторонніми зобов'язаннями та домовленостями у сфері безпеки, спрямованими на забезпечення стійких сил, здатних захищати Україну зараз та стримувати російську агресію у майбутньому.

До декларації країн G7 щодо безпекових гарантій для України приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Іспанія, Чехія, Нідерланди, Бельгія та Португалія.

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