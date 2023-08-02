Нові плани. Зеленський тепер хоче провести Глобальний саміт миру восени

Україна має намір провести Глобальний саміт миру восени 2023 року. Про це 2 серпня заявив президент Володимир Зеленський, передає пресслужба Офісу президента.

За його словами, Україна наразі має кілька орієнтирів, один із яких – реалізація формули миру.

Зеленський зазначив, що абсолютна більшість держав і народів світу прагне миру, міжнародного спокою, безпеки й надійного демонтажу загроз, які створила Росія. А десять пунктів формули миру відображають це важливе завдання.

Президент сказав, що цього тижня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч радників лідерів держав та представників Міністерств закордонних справ. Перша зустріч була в Копенгагені. Відомо, що в другій візьмуть участь майже 40 держав.

"А третім кроком буде організація саміту, Глобального саміту миру. Працюємо над тим, щоб це відбулося цієї осені. На саміті, якому потрібна і може бути світова більшість. Представники Півночі й Півдня, Сходу й Заходу. Осінь уже дуже скоро, але ще є час на підготовку саміту та залучення більшості країн світу. Це залежить від вашої активності", – висловився Зеленський на нараді з керівниками українських закордонних дипустанов.

Українська формула миру: що передбачається

У листопаді 2022 року Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить наступні пункти:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Відшкодування збитків.

Негайний захист природи.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

Тоді президент наголошував, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.

Саміт формули миру: які анонси давали раніше

Навесні поточного року Зеленський запропонував провести саміт щодо формули миру в липні, "привʼязавши" захід до 500-го дня повномасштабної війни.

Наприкінці червня проведення саміту обговорювалося в Копенгагені на зустрічі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з політичними й безпековими радниками з Бразилії, Великої Британії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, Франції та Японії.

Невдовзі після цієї зустрічі Зеленський заявив, що дата та місце проведення саміту формули миру можуть бути визначені протягом одного-двох місяців.

Своєю чергою Єрмак днями сказав, що установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав міг би відбутися до кінця року.