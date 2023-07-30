В ОП анонсували саміт щодо "формули миру" в Саудівській Аравії та переговори з США про гарантії безпеки

В Офісі президента анонсували зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації ініціатив України з відновлення сталого та справедливого миру, яка відбудеться незабаром у Саудівській Аравії.

Про це повідомив керівник офісу Андрій Єрмак у виступі на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, що відбулося в неділю в Івано-Франківську, передає президентська пресслужба.

"Українська "формула миру" містить десять основоположних пунктів, впровадження яких дасть змогу не лише забезпечити мир для України, а й створити механізми для протидії майбутнім конфліктам у світі", – зазначив Андрій Єрмак.

За його словами, кожен пункт цієї ініціативи сьогодні обговорюється в індивідуальному та груповому форматі з представниками понад 50 країн світу майже на щотижневій основі.

"Ми глибоко переконані, що саме український мирний план має бути взятий за основу, тому що війна точиться саме на нашій землі. Водночас у процесі консультацій з усіма зацікавленими сторонами ми прагнемо врахувати думки та позиції, що не суперечать ключовим принципам міжнародного права та положенням Статуту ООН", – наголосив Єрмак.

Як вказав керівник ОП, з метою реалізації "формули миру" українська сторона використовує трифазну структуру. Перша фаза – це зустрічі з послами, акредитованими в Україні, які присвячені докладному розгляду кожного з пунктів, а друга – зустрічі радників із нацбезпеки з метою пошуку оптимальних формулювань і механізмів імплементації українського мирного плану.

"Першу таку зустріч ми організували в партнерстві з данськими колегами. Вона відбулася в Копенгагені в червні. Наступна зустріч відбудеться незабаром. Її прийматиме саудівське місто. Ми дякуємо обом королівствам за лідерство й рішучу підтримку українських ініціатив", – сказав він.

Єрмак наголосив, що Україна прагне залучити якомога ширше коло країн, які поважають міжнародне право й Статут ООН, і "свідчення цього вибору наочні: ми залучаємо країни і Заходу, і Сходу, і Півночі, і Півдня.

Натомість третім етапом узгодження "формули миру", за словами керівника ОП, має стати установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися вже до кінця року.

Коли почнуться переговори про гарантії безпеки від США

Керівник ОП також повідомив, що Україна розпочне переговори з США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій у межах Спільної декларації про підтримку України вже наступного тижня. Ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО.

Єрмак наголосив, що членство України в НАТО є найнадійнішою гарантією безпеки, але поки в Україні триває війна й вона не може приєднатися до Альянсу, вона має заручитися надійними гарантіями на перехідний період.

За словами посадовця, до декларації країн "Великої сімки", прийнятої під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі, вже приєдналися "понад десять" інших країн, і "майже щотижня" долучаються нові. З тими, хто підтримав декларацію, Україна укладе систему двосторонніх договорів, що міститимуть конкретні гарантії безпеки.

"Ми вже працюємо над двосторонніми угодами з кожним із цих партнерів. І зроблю невеличкий анонс: ми починаємо відповідні переговори зі Сполученими Штатами наступного тижня. Безпекові гарантії для України будуть конкретними й довготривалими зобов’язаннями, що забезпечать здатність України перемагати зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Це будуть чітко описані формати й механізми підтримки", – зазначив він.

Водночас, за словами Єрмака, світова підтримка України зберігатиметься доти, "поки ми самі змінюємося та рухаємось уперед", а корупцію та погані управлінські рішення "не приймуть ані наше суспільство, ані міжнародні партнери". Як висловився керівник ОП, непрозорі тендери чи вимагання хабарів за дозволи "відлякують інвесторів не менше за російські ракети".