Вступ до НАТО чи гарантії безпеки: що обирають українці

Переважна більшість українців вважають, що Україна повинна стати членом НАТО. Респонденти наполягають на вступі до альянсу і не задовольняються лише гарантіями безпеки.

Відповідне опитування було проведено 26 травня − 5 червня Київським міжнародним інститутом соціології.

У КМІС повідомляють, що 89% українців хочуть, щоб Україна була у складі НАТО. Така тенденція зберігається у всіх регіонах. Вступ до альянсу підтримують 79% на Сході та 93% на Заході. Тобто наразі суспільство нарешті консолідувалося з цього питання та демонструє єдиний погляд.

89% українців хочуть, щоб Україна була у складі НАТО

18% опитаних вважає, що заради досягнення миру можна відмовитися від вступу до НАТО, проте 76% з цим не згодні. В регіональному аспекті також спостерігається консенсус: від 67% на Сході до 81% на Заході вважають, що такий крок є неприйнятним для досягнення миру.

Українці вважають, що не можна відмовлятися від вступу до НАТО заради миру

Гарантії безпеки чи вступ до НАТО

58% опитаних українців вважають, що варто наполягати саме на членстві в НАТО, а для 29% будуть прийнятними гарантії безпеки від альянсу.

У травні 2022 року думки на дану тему розділилися майже порівну: 39% наполягали на вступі до НАТО, а 42% вважали прийнятним отримання гарантій.

Способи забезпечення безпеки України. Гарантії чи вступ до НАТО

У КМІС зазначили, що у всіх регіонах переважають ті, хто наполяганні на вступі до НАТО.

Дослідження відбувалося методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 1 029 українців у віці від 18 років, які проживають на підконтрольних уряду України територіях. Похибка за звичайних обставин не перевищує 3,4%.

Зауважимо, вже два десятиліття соціологи вивчають настрій українців, оцінюючи рівень їхнього щастя. Війна та постійні повітряні тривоги не завадили 70% українців почувати себе щасливими. Цей показник такий же самий, як і до повномасштабного вторгнення РФ.

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