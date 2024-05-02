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В Україні запрацювали нові правила для захисту дизайнів
Наказ Міністерства економіки України № 6237, який вступив в дію з 1 травня, врегулював порядок подання заявки на промисловий зразок.
Про це повідомляють у Мінекономіки.
"Відтепер, коли ви створюєте щось нове та креативне, ви можете захистити його дизайн від копіювання", - йдеться в повідомленні пресслужби.
Там пояснили, що промисловий зразок – це спосіб захисту зовнішнього вигляду продукту, будь то меблі, упаковка або інше.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
За словами заступника міністра економіки України Віталія Кіндратова, міністерство активно працює над розширенням можливостей бізнесу для використання інструментів охорони креативних рішень.
Зовнішній вигляд промислових виробів відіграє ключову роль у просуванні продукції на ринку. Тому створення швидкого та прозорого механізму реєстрації прав на промислові зразки має сприяти бізнесу в отриманні охорони та виведенні своїх інноваційних продуктів на ринок.
"Оновлені Правила містять новели щодо електронного документообігу, а також включають положення, які дозволятимуть бізнесу оперативно управляти та комерціалізувати цей інтелектуальний актив ще на стадії реєстрації", - зазначив він.
У Мінекономіки пояснили, що цим наказом визначаються:
- правила подачі заявки на промисловий зразок;
- перелік документів, які потрібно надати;
- процедура проходження експертизи.
Ухвалення нового порядку допоможе виробникам продукції зареєструвати її дизайн швидко й легко, убезпечивши її від копіювання, та спокійно розвивати свій бізнес.
Нагадаємо, Україна долучилася до глобальної ініціативи із захисту інтелектуальної власності в цифровому просторі. Мінекономіки ухвалило наказ про затвердження порядку формування та ведення національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності.
Додамо, що фахівці з авторського права Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (ІР офіс) розробили поради, як боротись з порушенням прав українських авторів на їх творчість країною-агресором.
Фото: ua.depositphotos.com