В Україні запрацювали нові правила для захисту дизайнів

Наказ Міністерства економіки України № 6237, який вступив в дію з 1 травня, врегулював порядок подання заявки на промисловий зразок.

Про це повідомляють у Мінекономіки.

"Відтепер, коли ви створюєте щось нове та креативне, ви можете захистити його дизайн від копіювання", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Там пояснили, що промисловий зразок – це спосіб захисту зовнішнього вигляду продукту, будь то меблі, упаковка або інше.

За словами заступника міністра економіки України Віталія Кіндратова, міністерство активно працює над розширенням можливостей бізнесу для використання інструментів охорони креативних рішень.

Зовнішній вигляд промислових виробів відіграє ключову роль у просуванні продукції на ринку. Тому створення швидкого та прозорого механізму реєстрації прав на промислові зразки має сприяти бізнесу в отриманні охорони та виведенні своїх інноваційних продуктів на ринок.

"Оновлені Правила містять новели щодо електронного документообігу, а також включають положення, які дозволятимуть бізнесу оперативно управляти та комерціалізувати цей інтелектуальний актив ще на стадії реєстрації", - зазначив він.

У Мінекономіки пояснили, що цим наказом визначаються:

правила подачі заявки на промисловий зразок;

перелік документів, які потрібно надати;

процедура проходження експертизи.

Ухвалення нового порядку допоможе виробникам продукції зареєструвати її дизайн швидко й легко, убезпечивши її від копіювання, та спокійно розвивати свій бізнес.

Нагадаємо, Україна долучилася до глобальної ініціативи із захисту інтелектуальної власності в цифровому просторі. Мінекономіки ухвалило наказ про затвердження порядку формування та ведення національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності.

Додамо, що фахівці з авторського права Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (ІР офіс) розробили поради, як боротись з порушенням прав українських авторів на їх творчість країною-агресором.

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