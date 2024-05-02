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В Украине заработали новые правила защиты дизайнов
Приказ Министерства экономики Украины №6237, вступивший в действие с 1 мая, урегулировал порядок подачи заявки на промышленный образец.
Об этом сообщают в Минэкономики.
"Отныне, когда вы создаете что-то новое и креативное, вы можете защитить его дизайн от копирования", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там объяснили, что промышленный образец – это способ защиты внешнего вида продукта, будь то мебель, упаковка или другое.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По словам замминистра экономики Украины Виталия Кондратова, министерство активно работает над расширением возможностей бизнеса для использования инструментов охраны креативных решений.
Внешний вид промышленных изделий играет ключевую роль в продвижении продукции на рынке. Поэтому создание быстрого и прозрачного механизма регистрации прав на промышленные образцы должно способствовать бизнесу в получении охраны и выводе своих инновационных продуктов на рынок.
"Обновленные Правила содержат новеллы по электронному документообороту, а также включают положения, позволяющие бизнесу оперативно управлять и коммерциализировать этот интеллектуальный актив еще на стадии регистрации", - отметил он.
В Минэкономики объяснили, что этим приказом определяются:
- правила подачи заявки на промышленный образец;
- перечень документов, которые необходимо предоставить;
- процедура прохождения экспертизы.
Принятие нового порядка поможет производителям продукции зарегистрировать ее дизайн быстро и легко, обезопасив ее от копирования и спокойно развивать свой бизнес.
Напомним, Украина присоединилась к глобальной инициативе по защите интеллектуальной собственности в цифровом пространстве. Минэкономики приняло приказ об утверждении порядка формирования и ведения национального перечня веб-сайтов, вызывающих беспокойство по поводу соблюдения прав интеллектуальной собственности.
Добавим, что специалисты по авторскому праву Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций (IP офис) разработали советы, как бороться с нарушением прав украинских авторов на их творчество страной-агрессором.
Фото: ua.depositphotos.com