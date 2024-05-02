В Украине заработали новые правила защиты дизайнов

Приказ Министерства экономики Украины №6237, вступивший в действие с 1 мая, урегулировал порядок подачи заявки на промышленный образец.

Об этом сообщают в Минэкономики.

"Отныне, когда вы создаете что-то новое и креативное, вы можете защитить его дизайн от копирования", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там объяснили, что промышленный образец – это способ защиты внешнего вида продукта, будь то мебель, упаковка или другое.

По словам замминистра экономики Украины Виталия Кондратова, министерство активно работает над расширением возможностей бизнеса для использования инструментов охраны креативных решений.

Внешний вид промышленных изделий играет ключевую роль в продвижении продукции на рынке. Поэтому создание быстрого и прозрачного механизма регистрации прав на промышленные образцы должно способствовать бизнесу в получении охраны и выводе своих инновационных продуктов на рынок.

"Обновленные Правила содержат новеллы по электронному документообороту, а также включают положения, позволяющие бизнесу оперативно управлять и коммерциализировать этот интеллектуальный актив еще на стадии регистрации", - отметил он.

В Минэкономики объяснили, что этим приказом определяются:

правила подачи заявки на промышленный образец;

перечень документов, которые необходимо предоставить;

процедура прохождения экспертизы.

Принятие нового порядка поможет производителям продукции зарегистрировать ее дизайн быстро и легко, обезопасив ее от копирования и спокойно развивать свой бизнес.

Напомним, Украина присоединилась к глобальной инициативе по защите интеллектуальной собственности в цифровом пространстве. Минэкономики приняло приказ об утверждении порядка формирования и ведения национального перечня веб-сайтов, вызывающих беспокойство по поводу соблюдения прав интеллектуальной собственности.

Добавим, что специалисты по авторскому праву Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций (IP офис) разработали советы, как бороться с нарушением прав украинских авторов на их творчество страной-агрессором.

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