В Украине создадут реестр сайтов, которые "беспокоят" нарушением прав интеллектуальной собственности

Украина присоединилась к глобальной инициативе по защите интеллектуальной собственности в цифровом пространстве. Минэкономики приняло приказ об утверждении порядка формирования и ведения национального перечня вебсайтов, вызывающих беспокойство по поводу соблюдения прав интеллектуальной собственности.

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Об этом говорится на сайте ведомства.

Сотрудничество с Wiro через платформу Wiro Alert позволит участникам со всего мира обмениваться данными о потенциальных нарушениях прав интеллектуальной собственности, обеспечивая более эффективную защиту.

Теперь правообладатели могут обращаться в IP офис с просьбой включить подозрительные вебсайты в национальный реестр, чтобы повысить уровень защиты прав в цифровом пространстве.

Сообщается, что благодаря интеграции с платформой Wiро Украина поднимает свой статус как один из лидеров в сфере защиты интеллектуальной собственности на международном уровне и делает весомый шаг навстречу европейской интеграции.

Украина становится пятнадцатой страной, вступившей в проект Wiro, что свидетельствует о ее обязательстве создать безопасное цифровое пространство для защиты прав интеллектуальной собственности, что будет способствовать росту и развитию национальной экономики.

Отметим, что Wiro Alert Database — это защищенная онлайн платформа, на которую уполномоченные участники государств-членов могут загружать списки с подробной информацией о вебсайтах (а также мобильных приложениях), которые обоснованно подозреваются в нарушении прав интеллектуальной собственности.

Напомним, специалисты по авторскому праву Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций (IP офис) разработали советы, как бороться с нарушением прав украинских авторов на их творчество страной-агрессором.

Источник фото: ua.depositphotos.com