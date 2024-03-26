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В Украине создадут реестр сайтов, которые "беспокоят" нарушением прав интеллектуальной собственности
Украина присоединилась к глобальной инициативе по защите интеллектуальной собственности в цифровом пространстве. Минэкономики приняло приказ об утверждении порядка формирования и ведения национального перечня вебсайтов, вызывающих беспокойство по поводу соблюдения прав интеллектуальной собственности.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Сотрудничество с Wiro через платформу Wiro Alert позволит участникам со всего мира обмениваться данными о потенциальных нарушениях прав интеллектуальной собственности, обеспечивая более эффективную защиту.
Теперь правообладатели могут обращаться в IP офис с просьбой включить подозрительные вебсайты в национальный реестр, чтобы повысить уровень защиты прав в цифровом пространстве.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Сообщается, что благодаря интеграции с платформой Wiро Украина поднимает свой статус как один из лидеров в сфере защиты интеллектуальной собственности на международном уровне и делает весомый шаг навстречу европейской интеграции.
Украина становится пятнадцатой страной, вступившей в проект Wiro, что свидетельствует о ее обязательстве создать безопасное цифровое пространство для защиты прав интеллектуальной собственности, что будет способствовать росту и развитию национальной экономики.
Отметим, что Wiro Alert Database — это защищенная онлайн платформа, на которую уполномоченные участники государств-членов могут загружать списки с подробной информацией о вебсайтах (а также мобильных приложениях), которые обоснованно подозреваются в нарушении прав интеллектуальной собственности.
Напомним, специалисты по авторскому праву Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций (IP офис) разработали советы, как бороться с нарушением прав украинских авторов на их творчество страной-агрессором.
Источник фото: ua.depositphotos.com