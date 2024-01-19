Переосмысление авторского права в контексте создания генеративных моделей искусственного интеллекта

Генеративные модели искусственного интеллекта – мощная технология, на которую человек все больше и больше полагается в решении широкого спектра задач, как в личной жизни, так и в работе. Это открывает новые горизонты возможностей и вместе с тем рождает новые вызовы, в том числе и для разработчиков генеративных моделей искусственного интеллекта.

Авторское право и ИИ. Источник: depositphotos.

Одной из наиболее интригующих, практически "магических" способностей генеративных моделей искусственного интеллекта является их способность генерировать оригинальный контент (тексты, изображения, видео, музыку и т.п.).

При этом качество сгенерированного искусственным интеллектом контента в значительной степени зависит от качества и количества данных, используемых для тренировки модели. Так, экспериментально доказано, что тренировка генеративной модели искусственного интеллекта на данных, сгенерированных ею же или другими моделями через несколько повторений превращается в бессодержательный для человека бред. Следовательно, с точки тренировки моделей ценным является контент созданный именно человеком.

Итак, среди юристов в сфере авторского права в последнее время идет дискуссия: а не нарушаются ли права владельцев контента в случаях, когда такой контент используется для тренировки генеративной модели искусственного интеллекта?

Законодательство прямого ответа на этот вопрос не дает, поскольку сама проблема возникла совсем недавно. И пока ученые-юристы дискутируют по поводу приемлемого способа ее решения - очевидно, что такие подходы будут формироваться в горне судебных баталий.

Владельцы авторского контента считают, что его использование для тренировки генеративных моделей искусственного интеллекта нарушает их имущественные права на такой контент и активно подают иски против владельцев систем генеративного искусственного интеллекта:

The New York Times против OpenAI и Microsoft : В конце декабря 2023 года The New York Times подала иск о нарушении авторских прав против компании OpenAI и ее основателя Microsoft в связи с тем, что для тренировки моделей генеративного искусственного интеллекта компании OpenAI использовался контент NYT. OpenAI этого не отрицает, однако утверждает, что использование веб-контента, включая статьи NYT, является справедливым использованием "необходимым для инноваторов и критическим для конкурентоспособности США".

Группа художников-графиков против Stability AI/Midjourney : Трое художников-графиков судятся с Stability AI Ltd./Midjourney, обвиняя компанию в "скрейпинге" более 5 миллиардов изображений из Интернета для тренировки своего популярного генератора изображений Stable Diffusion без согласия владельцев авторов изображение.



Getty Images против Stability AI : В феврале фотосток Getty Images подал собственный иск против Stability AI в США и Великобритании, утверждая, что компания скопировала более 12 миллионов фотографий из коллекции Getty без разрешения последней и без выплаты их компенсации.



Авторы-писатели против OpenAI : В июне два автора из США подали иск против OpenAI, утверждая, что наборы данных для тренировки генеративной языковой модели компании включали почти 300 000 книг, взятых из незаконных "теневых библиотек", предлагающих авторские книги.



Сара Сильверман и другие авторы против OpenAI и Microsoft: Сара Сильверман и другие авторы подали иск против OpenAI и Meta, материнской компании Facebook, обвиняя их в том, что для тренировки их чат ботов были использованы книги, приобретенные незаконно на пиратских ресурсах.



Наличие таких судебных тяжб указывает на рост юридической борьбы вокруг использования авторского контента без разрешения правообладателя для тренировки генеративных моделей искусственного интеллекта и поднимает вопрос о границах "справедливого использования" в контексте этой технологии.

Генеративные модели искусственного интеллекта используют компьютерные алгоритмы для анализа больших массивов данных, учатся на примерах и могут генерировать новый контент, имитирующий человеческое творчество (тексты, изображения, музыку, видео). Эти модели используются в разных областях, от искусства до технологий. В области развлечений они могут создавать тексты, реалистичные визуальные изображения и музыку.

Авторское право возникло как правовой механизм, предоставляющий авторам произведений искусства, литературы, науки, исключительные права на созданный ими контент. Такие исключительные права включают право на воспроизведение, распространение, публичное исполнение и внесение изменений в авторские произведения.

Со временем, с ростом технологий и изменением способов потребления и использования контента, авторское право эволюционировало в ответ на новые вызовы и потребности общества. С появлением технологии генеративных моделей искусственного интеллекта авторское право столкнулось с новыми вызовами.

Помимо проблемы авторства объектов, сгенерированных системами искусственного интеллекта, внимание требует также вопрос использования проприетарного контента для тренировки AI моделей.

Комплексный анализ норм Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" позволяет сделать вывод, что использование авторского контента для тренировки моделей искусственного интеллекта может считаться нарушением авторских прав на такой контент, если такое использование не соответствует установленным законом исключениям и ограничениям.

1. Право на воспроизведение: использование авторских произведений в процессе тренировки генеративной модели искусственного интеллекта может считаться воспроизведением таких произведений, поскольку может предусматривать изготовление копий произведения в различных формах.

2. Право на переработку: нет оснований утверждать, что использование произведений в процессе тренировки генеративных моделей искусственного интеллекта является переработкой таких произведений, поскольку она предполагает творческую переработку произведения, то есть наличие непосредственного участия физического лица в создании производного произведения.

3. Ограничение имущественных прав: есть определенные условия, при которых допускается свободное воспроизведение авторских произведений. Однако такое воспроизведение должно соответствовать ряду критериев: 1) воспроизведение должно носить временный характер; 2) воспроизведение должно быть промежуточным или случайным (дополнительным); 3) воспроизводство должно быть составной и существенной частью технологического процесса; 4) единственная цель воспроизведения должна состоять в том, чтобы способствовать, в частности, правомерному использованию произведения; 5) не должно иметь самостоятельного экономического значения.

4. Обычное использование и законные интересы. Свободное использование авторских произведений для тренировки систем генеративного искусственного интеллекта допускается при условии, что это не наносит вреда другому обычному использованию авторских произведений и не ограничивает безосновательно законные интересы их владельцев.

Несмотря на существующие исключения и ограничения, украинское законодательство не дает четкого ответа на правомерность использования авторского контента для тренировки генеративных моделей искусственного интеллекта без согласия владельцев такого контента, в связи с чем возникает определенная правовая неопределенность.

Учитывая эти аспекты использование авторского контента без разрешения его владельца для тренировки моделей искусственного интеллекта может быть рискованным с точки зрения авторского права в Украине.