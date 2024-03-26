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ІТ та Телеком
Дата публікації

В Україні створять реєстр сайтів, що "непокоять" порушенням прав інтелектуальної власності

В Україні створять реєстр сайтів, що "непокоять" порушенням прав інтелектуальної власності
Авторські права в інтернет-просторі стануть більш захищеними. Ілюстрація: ua.depositphotos.com

Україна долучилася до глобальної ініціативи із захисту інтелектуальної власності в цифровому просторі. Мінекономіки ухвалило наказ про затвердження порядку формування та ведення національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності.

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Про це йдеться на сайті відомства.

Співпраця з Wіро через платформу Wіро Alert дозволить учасникам з усього світу обмінюватися даними про потенційні порушення прав інтелектуальної власності, забезпечуючи більш ефективний захист.

Тепер правовласники можуть звертатися до ІР офісу з проханням включити підозрілі вебсайти до національного реєстру, щоб підвищити рівень захисту прав у цифровому просторі.

Повідомляється, що завдяки інтеграції з платформою Wіро, Україна піднімає свій статус як один із лідерів у сфері захисту інтелектуальної власності на міжнародному рівні та робить вагомий крок назустріч європейській інтеграції.

Україна стає п’ятнадцятою країною, що вступила до проекту Wіро, що свідчить про її зобов’язання створити безпечний цифровий простір для захисту прав інтелектуальної власності, що сприятиме зростанню та розвитку національної економіки.

Зауважимо, що Wіро Alert Database — це захищена онлайн платформа, на яку уповноважені учасники держав-членів можуть завантажувати списки з детальною інформацією про вебсайти (а також мобільні додатки), які обґрунтовано підозрюються в порушенні прав інтелектуальної власності.

Нагадаємо, фахівці з авторського права Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (ІР офіс) розробили поради, як боротись з порушенням прав українських авторів на їх творчість країною-агресором.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко