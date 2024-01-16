В Українському національному офісі інтелектуальної власності пояснили що робити, якщо росіяни крадуть твори українців

Фахівці з авторського права Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (ІР офіс) розробили поради, як боротись з порушенням прав українських авторів на їх творчість країною-агресором.

Про це повідомили у пресслужбі ІР офісу.

Спеціалісти розповіли про 4 основних способи захисту авторського права:

1. Захист у суді.

Цей спосіб полягає в тому, що українські автори мають право захистити своє авторство на твір за межами України у судовий спосіб. Для цього необхідно звернутися до юриста в країні, де порушено право, та подати позов у відповідний суд. При розгляді справи в іноземній країні будуть діяти норми національного законодавства.

Однак в ІР офісі зазначають, що у випадку з Росією успіх судового захисту не гарантований, оскільки після повномасштабного вторгнення в Україну Росія формує так звані списки недружніх країн, зазначаючи про можливість недотримання прав інтелектуальної власності громадян цих країн.

2. Блокування контенту в Інтернеті.

Оскільки онлайн-платформи мають власні механізми захисту авторських прав, вони ефективно реагують на запити користувачів про виявлення порушення їхніх прав. Подати звернення про порушення авторських прав в популярних соцмережах можна за посиланнями:

You Tube - Запит на видалення контенту You Tube

Spotify - Запит на видалення контенту Spotify

Facebook - Запит на видалення контенту Facebook

Instagram - Запит на видалення контенту Instagram.

Зазначається, що YouTube додатково пропонує інші інструменти керування авторськими правами. Наприклад, у тих випадках, якщо користувач часто надсилає запити на видалення контенту. Серед таких інструментів Copyright Match Tool, Програма перевірки контенту, Content ID. Детальніше про інструменти можна ознайомитись за посиланням.

Також фахівці ІР офісу рекомендують при створенні запити наголошувати на тому, що це саме українські твори, адже такі звернення — можливість донести західній аудиторії інформацію про російську агресію та крадіжку українських витворів. Наявність Свідоцтва про реєстрацію авторського права може слугувати додатковим доказом вашого авторства. Свідоцтво видається IP офісом за результатами державної реєстрації авторського права.

3. Лист-повідомлення про порушення авторського права.

Важливо відслідкувати, в якій країні і ким далі може бути незаконно використаний ваш твір. В країнах, де дотримуються прав інтелектуальної власності, можна звертатися до організаторів таких шоу з листом-повідомленням про порушення авторського права.

В листі-повідомленні можна вказати таку інформацію:

назву твору та його автора;

зміст незаконного використання;

відсутність надання дозволу на використання;

правові норми, що були порушені.

4. Оприлюднення в ЗМІ та соцмережах

Розголос в медіа щодо порушення авторського права збільшує ймовірність бути почутими. Це сприятиме більш широкому висвітленню незаконного використання російською стороною українських творів, що вже давно стало систематичним явищем.

Тому, якщо маєте приклади незаконного використання вашої творчості, обов’язково повідомляйте про це у своїх соцмережах.

Порушення авторських прав співачки Христини Соловій

Останнім гучним прикладом крадіжки творчості українських авторів було порушення прав на музичний твір відомої української співачки Христини Соловій. Виявилося, що в російському льодовому шоу дружини речника Путіна Тетяни Навки була використана її пісня. Мелодія залишилась без змін, а от слова були вже російськими. Йдеться про пісню "Тримай", що була випущена ще у 2015 році.

Христина Соловій заявила про апропріацію української культурної спадщини і повідомила, що судитиметься, адже дружина Пєскова вкрала і спаплюжила її інтелектуальну власність. Разом з тим співачка зазначила, що це вже не перше порушення авторських прав проти неї, яке зробили росіяни.

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