Як підприємці мають враховувати авторські права, якщо працюють зі штучним інтелектом - рекомендації юристів

Підприємці можуть спокійно застосовувати ШІ під час створення продуктів або послуг, оскільки питання авторських прав вже частково вирішено в Україні. Про це Delo.ua розповідає у статті "Штучний інтелект захоплює світ. Які виклики для бізнесу створили розумні технології?".

Так, з 1-го січня 2023 року вступив в силу новий закон "Про авторське право і суміжні права". Стаття 33 цього закону регулює питання правової охорони щодо об’єктів, які згенеровані комп’ютерною програмою (системою штучного інтелекту).

"В результаті генерування виникають не авторські права, а права особливого роду (sui generis). Права на згенерований контент будуть належати тій особі, яка зазначена в договорі про використання системи штучного інтелекту (EULA)", - пояснює адвокат, радник ЮК "Молотай і партнери" Костянтин Зеров.

Юрист каже, що особисті немайнові права в особи не виникають, автора у генерованого "твору" не буде, а от майнові права за обсягом є тотожними майновим авторським правам. Щоправда, строк правової охорони на згенеровані об’єкти є відносно незначним – 25 років.

"Головне: користувач та система ШІ мають не порушували права третіх осіб, бо можуть виникнути ризики у питанні інтелектуальної власності", - каже Зеров.

Тож як бізнесу визначити авторські права, якщо застосовуєш креатив ШІ? Директор Crane IP Law Firm Іван Никитченко рекомендує дотримуватися норм закону, а ще обережно використовувати нейромережі для комерційних цілей.

"Розробники можуть обмежувати використання результатів роботи ШІ. Наприклад, зараз більшість сервісів пропонує певні умові користування. Мова йде про обмеження для безкоштовних пакетів. Тобто, об’єкти, що згенеровані у безкоштовній версії (або у дешевих версіях) заборонено використовувати для комерційної діяльності. Тож бізнесу важливо уважно читати правила використання ШІ, коли запускаєш робочі процеси", - говорить Никитченко.

Нагадаємо, компанія Apple працює над впровадженням програми контролю здоров’я і відстеження емоцій на основі штучного інтелекту. Новий сервіс під назвою Quartz розроблений для того, щоб мотивувати користувачів займатися спортом, покращити харчові звички та допомогти їм краще спати.

Більш детально про те, як бізнес вирішує проблеми, коли автоматизує робочі процеси із застосуванням штучного інтелекту, читайте у статті Delo.ua "Штучний інтелект захоплює світ. Які виклики для бізнесу створили розумні технології?".