Как предприниматели должны учитывать авторские права, если работают с искусственным интеллектом – рекомендации юристов

Предприниматели могут спокойно применять ИИ при создании продуктов или услуг, поскольку вопросы авторских прав частично уже решены в Украине. Об этом Delo.ua рассказывает в статье "Искусственный интеллект покоряет мир. Какие вызовы для бизнеса создали разумные технологии?".

Так, с 1 января 2023 года вступил в силу новый закон "Об авторском праве и смежных правах". Статья 33 этого закона регулирует вопросы правовой охраны в отношении объектов, сгенерированных компьютерной программой (системой искусственного интеллекта).

"В результате генерирования возникают не авторские права, а права особого рода (sui generis). Права на сгенерированный контент будут принадлежать тому лицу, которое указано в договоре об использовании системы искусственного интеллекта (EULA)", - объясняет адвокат, советник ЮК "Молотай и партнеры" Константин Зеров.

Юрист говорит, что личные неимущественные права у личности не возникают, автора у генерируемого "произведения" не будет, а вот имущественные права по объему являются тождественными имущественным авторским правам. Правда, срок правовой охраны на сгенерированные объекты относительно незначителен – 25 лет.

"Главное: пользователь и система ИИ не должны нарушать права третьих лиц, потому что могут возникнуть риски в вопросе интеллектуальной собственности", - говорит Зеров.

Так как бизнесу определить авторские права, если применяешь креатив ИИ? Директор Crane IP Law Firm Иван Никитченко рекомендует соблюдать нормы закона, а еще осторожно использовать нейросети для коммерческих целей.

"Разработчики могут ограничивать использование результатов работы ИИ. Например, сейчас большинство сервисов предлагает определенные условия пользования. Речь идет об ограничениях для бесплатных пакетов. То есть объекты, сгенерированные в бесплатной версии (или в дешевых версиях), запрещено использовать для коммерческой деятельности. Так что бизнесу важно внимательно читать правила использования ИИ, когда запускаешь рабочие процессы", - говорит Никитченко.

Напомним, компания Apple работает над внедрением программы контроля здоровья и отслеживания эмоций на основе искусственного интеллекта. Новый сервис под названием Quartz разработан, чтобы мотивировать пользователей заниматься спортом, улучшить пищевые привычки и помочь им лучше спать.

Более подробно о том, как бизнес решает проблемы, когда автоматизирует рабочие процессы с применением искусственного интеллекта, читайте в статье Delo.ua "Искусственный интеллект покоряет мир. Какие вызовы для бизнеса создали разумные технологии?".