В Украине искусственный интеллект научили писать сказки

Разработчики научили бота ChatGPT писать детские сказки на украинском языке и озвучили их.

Об этом гендиректор компании DevRain Александр Краковецкий написал в Facebook.

"Сегодня поговорим о том, как создавать и озвучивать детские сказки. Ключевым отличием ИИ является то, что вы можете задать ключевые слова или самостоятельно предложить сюжет для сказки", - написал он .

Краковецкий рассказал о сказке о мальчике Назаре и виртуальном мире Аватариус, в который попал мальчик и не хотел возвращаться в реальный мир, написанную искусственным интеллектом. По его мнению, вышло не хуже многих детских сказок

"Потом я пошел в Speech Studio и озвучил сказку. На украинском качество, конечно, далеко не студийное и голоса искусственные, но через 5 мин я получил новую сказку. Если же послушать на английском, то голоса практически не отличить от голосов профессиональных дикторов", - сообщил разработчик.

Краковецкий обнародовал ссылку на несколько сгенерированных сказок на украинском и английском языках.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что еще предстоит выяснить, является ли искусственный интеллект опасным, и подчеркнул, что компании несут ответственность за безопасность своих продуктов.