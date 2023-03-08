В Украине издали первую книгу, написанную искусственным интеллектом

В Украине издали первую книгу, написанную и проиллюстрированную искусственным интеллектом, рассказывающую о колонизации людьми Марса.

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Об этом сообщил основатель и гендиректор издательства "Ранок" Виктор Круглов.

"Первая в Украине книга, которую написал и проиллюстрировал искусственный интеллект (ИИ), изданная издательством "Ранок". Для книги-эксперимента мы выбрали фантастическую тематику (еще недавно сам ИИ был фантастикой) – колонизацию людьми Марса", - отметил Круглов.

По его словам, редакторы книги формулировали вопросы искусственному интеллекту от имени ребенка. Главный герой книги – мальчик 5-6 лет.

Кроме того, дизайнеры обучали нейросети тематическим рисункам.

"Книга "Хочу на Марс", автор которой ИИ, настолько разнообразна и интересна, что удивила даже команду издательства. Считаю, что это исторический момент для нашей отрасли, и мы очень заинтересованы в дальнейших исследованиях и развитии искусственного интеллекта в приложениях для образования и развития наших детей", - подчеркнул Круглов.

Он добавил, что в издательстве планируют напечатать интерактивный учебник, с которым может общаться ребенок.

Книга "Хочу на Марс"напечатана ограниченным тиражом. Приобрести его можно по ссылке.

Отметим, на Amazon набирают популярность книги, написанные с помощью искусственного интеллекта. По состоянию на середину февраля в интернет-магазине представлено более 200 электронных книг, в которых искусственный интеллект ChatGPT указывали как автор или соавтор. Но это лишь предварительные данные, многие авторы могут не уточнять, что использовали ИИ. Поэтому уже появились опасения, что технология может лишить работы некоторых специалистов.