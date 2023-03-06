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Общество
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"Видавництво Старого Лева" признали лучшим в сегменте детской литературы в Европе

Видавництво Старого Лева, украинские издатели, книги в Украине
Команда "Видавництво Старого Лева" во время награждения Bologna Book Fair. Фото: Facebook издательства

Украинское "Видавництво Старого Лева" получило первое место и выиграло премию лучшего издателя детской литературы Bologna Prize for the Best Children's Publishers of the Year в Европе.

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Об этом сообщила пресс-служба премии.

"Видавництво Старого Лева" из Украины - это издательство, которое выпускает книги для всей семьи. Каждый читатель, от самого маленького до большого, найдет среди своих книг что-то по душе и удовольствию: книги с картинками, стихи для детей, рассказы для детей школьного возраста, серии для подростков, нон-фикшн для всех возрастов, а также атласы и многое другое", — говорится в описании Bologna Prize к украинскому издателю.

Особенность конкурса в том, что первое место присуждается самими издателями, которых просят номинировать издательства, которые отличаются своей креативностью, инновационностью и качеством своего редакционного выбора. Лучших детских издателей выбирали в шести географических регионах:

  • Африка – Trinta zero Nove (Мозамбик);
  • Азия - Wonder House Books (Индия);
  • Карибский бассейн, Центральная и Южная Америка - Editorial Amanuta (Чили);
  • Европа - "Видавництво Старого Лева" (Украина);
  • Северная Америка - La courte échelle (Канада);
  • Океания - Magabala Books (Австралия).

"Это как Оскар, но в мире книг для детей, это как Нобель, но для издателей. Это невероятное достижение, достижение, к которому мы шли последние десять лет, систематически представляя себя, Украину, украинских авторов и иллюстраторов в мире и на международном рынке прав", - прокомментировали свое награждение в издательстве.

Напомним также, что англоязычная версия книги "Ukraine. Страна изнутри" ("INSIDE UKRAINE. A Portrait of a Country and its People"), вышедшая 16 января в британском издательстве Batsford, возглавила топ продаж на Amazon в категории Hot New Releases in History of Ukraine.

Автор:
Вита Молодан