Гендиректор Yakaboo попал в гендерный скандал и уволился

СЕО Yakaboo Иван Богдан во время встречи "Украинская книга: после войны, прочь от Москвы" 28 сентября рассказывал о портрете читателя и неоднозначно высказался о женщинах. Его заявление возмутило общество и вызвало волну негативных комментариев в социальных сетях.

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Описывая портрет целевой аудитории Yakaboo Богдан сказал: "По нашей статистике больше книг покупают женщины. Ну ясно — как обычно, тратят деньги, которые заработали мужчины".

В ответ на такие заявления пользователи в соцсетях начали призывать бойкотировать книжный магазин и не покупать книги у Yakaboo.

На следующий день пресс-служба компании официально осудила слова Богдана, заявив, что его мнение не совместимо с ценностями, культурой и взглядами, которые исповедует компания.

Сам Богдан также принес извинения, написав в Facebook: "Я осознаю, что такие формулировки недопустимы ни в какой форме и в любой ситуации. Поверьте, я очень сожалею о вчерашнем инциденте. Никогда так не мыслил и нет никаких предубеждений в гендерном вопросе. Это важный урок для меня. Я осознаю всю ответственность и понимаю последствия".

Из-за скандала он принял решение уйти с должности СЕО Yakaboo. В компании уточнили, что временно функции СЕО Yakaboo будет выполнять директор операционной деятельности Елена Безугла.