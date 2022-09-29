Гендиректор Yakaboo потрапив у ґендерний скандал та звільнився

СЕО Yakaboo Іван Богдан під час зустрічі "Українська книга: після війни, геть від Москви" 28 вересня розповідав про портрет читача та неоднозначно висловився про жінок. Його заява обурила суспільство та викликала хвилю негативних коментарів в соціальних мережах.

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Описуючи портрет цільової аудиторії Yakaboo Богдан сказав: "За нашою статистикою більше книжок купують жінки. Ну ясно — як зазвичай, витрачають гроші, які заробили чоловіки".

У відповідь на такі заяви користувачі в соцмережах почали закликали бойкотувати книгарю, та не купувати книги у Yakaboo.

Наступного дня пресслужба компанії офіційно осудила слова Богдана, заявивши, що його думка не сумісна з цінностями, культурою та поглядами, які сповідує компанія.

Сам Богдан також приніс вибачення, написавши в Facebook: "Я усвідомлюю, що такі формулювання неприпустимі у жодній формі та за будь-якої ситуації.Повірте, я дуже жалкую про вчорашній інцидент. Ніколи так не мислив та не маю жодних упереджень в гендерному питанні.Це важливий урок для мене. Я усвідомлюю всю відповідальність і розумію наслідки".

Через скандал він прийняв рішення піти з посади СЕО Yakaboo. В компанії уточнили, що тимчасово функції СЕО Yakaboo виконуватиме директорка з операційної діяльності Олена Безугла.