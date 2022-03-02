Yakaboo відкрив безкоштовний доступ до електронних книг, а Megogo – до фільмів

Український книжковий інтернет-магазин Yakaboo відкрив безплатний доступ до читання книг та прослуховування аудіокниг у мобільному додатку, повідомляється на його сторінці у Facebook.

"Всі аудіо та е-книги у додатку Yakaboo безплатні для всіх українців. Ми хочемо, щоб у цей непростий час війни ви мали доступ до книг, могли заспокоїтися, почитати разом із близькими, відволікти дітей від подій навколо", - йдеться у повідомленні.

Завантажити програму Yakaboo можна в App Store та Google Play. Для тих користувачів App Store, хто вже має передплату, плату скасовано автоматично. Для користувачів Google Play такої можливості немає, тому встановлено вартість передплати 2 грн/місяць. Однак її можна самостійно скасувати.

"Тримайтеся, друзі. І вірте в Україну. Перемога буде нашою! Бо країна, де читають книги, завжди переможе країну, де бездумно слухають пропагандистів", - заявили у Yakaboo.

У свою чергу сервіс для перегляду фільмів та серіалів Megogo оголосив, що також відкриває безплатний доступ для українців для їхньої психологічної підтримки у воєнний час.

"Будинок – там, де ви і рідні. Там, де можна подивитися мультики з малюками та послухати аудіоказки. Там, де фільми та серіали — безкоштовні всім, щоб ви хоч трохи відпочили та набралися сил. Ми відкрили доступ, щоб у черговий раз сказати, що ми разом. Слава Україні. Слава ЗСУ", - йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Нагадаємо також, що раніше Megogo відкрив вільний доступ до ряду інформаційно-новинних телеканалів, а також видалив усі російські фільми та серіали.