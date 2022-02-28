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Категорія
Life
Дата публікації

Megogo видалив усі російські фільми та серіали

Megogo видалив усі російські фільми та серіали
Російські серіали вже недоступні для перегляду на MEGOGO. Фото: blog.megogo.net

Український онлайн-кінотеатр Megogo вирішив видалити всі фільми та серіали російського виробництва.

Про це повідомляє прес-служба сервісу на сторінці у Facebook.

"В даний час усі російські фільми видалені з нашого сервісу", — йдеться у повідомленні.

За інформацією компанії, російські серіали вже недоступні для перегляду.

У тому випадку, якщо користувачі знайдуть хоч один з них на сайті сервісу, Megogo просить їх про це повідомляти.

Раніше повідомлялося, що MEGOGO відкрив вільний доступ до низки інформаційно-новинних каналів.

Серед них: "UA:Перший", "1+1", ICTV, "УНІАН ТВ", "Україна 24", "5 канал", "Новини 24", "Рада", "Інтер", BBC World News.

Нагадаємо, Українська кіноакадемія звернулася до світової кіноспільноти із закликом застосувати санкції до російської кіногалузі.

Представники кіноіндустрії вимагають ізолювати Російську Федерацію, яка напала на Україну, у міжнародній кінодипломатії та негативно вплине на російську економіку.

24 лютого президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.

Державний кордон України російські війська атакували з боку РФ та Білорусі .

Автор:
Дмитро Нарожний