Megogo видалив усі російські фільми та серіали

Український онлайн-кінотеатр Megogo вирішив видалити всі фільми та серіали російського виробництва.

Про це повідомляє прес-служба сервісу на сторінці у Facebook.

"В даний час усі російські фільми видалені з нашого сервісу", — йдеться у повідомленні.

За інформацією компанії, російські серіали вже недоступні для перегляду.

У тому випадку, якщо користувачі знайдуть хоч один з них на сайті сервісу, Megogo просить їх про це повідомляти.

Раніше повідомлялося, що MEGOGO відкрив вільний доступ до низки інформаційно-новинних каналів.

Серед них: "UA:Перший", "1+1", ICTV, "УНІАН ТВ", "Україна 24", "5 канал", "Новини 24", "Рада", "Інтер", BBC World News.

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